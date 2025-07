Internacional goleou o Vasco por 6 a 0 no Beira-Rio na 22ª rodada do Brasileiro de 2015.

Em uma das atuações mais avassaladoras do Campeonato Brasileiro de 2015, o Internacional aplicou uma goleada por 6 a 0 sobre o Vasco da Gama na noite de 19 de agosto, no Beira-Rio, pela 22ª rodada da competição. A vitória escancarou o contraste entre dois momentos opostos: de um lado, o Colorado embalado sob comando de Argel Fuchs, e do outro, um Vasco mergulhado em crise profunda, amargando a lanterna da tabela. O Lance! relembra Internacional 6 x 0 Vasco no Brasileiro 2015.

Internacional 6 x 0 Vasco no Brasileiro 2015

O placar elástico foi construído com gols de Ernando, Eduardo Sasha, Lisandro López (duas vezes), Valdívia e um golaço espetacular de Nilton, em um chute de primeira da entrada da área. O resultado levou o Inter aos 31 pontos e alimentou o sonho da equipe gaúcha de entrar na briga por vaga no G-4. Já o Vasco, comandado por Jorginho, chegou à sua quinta derrota consecutiva, sem marcar gols desde o fim de julho e com um saldo negativo de -33.

Primeira etapa: domínio colorado desde o início

O Inter começou a partida com intensidade e rapidamente impôs sua superioridade técnica e tática. Logo aos 11 minutos, Ernando subiu livre de cabeça em cobrança de escanteio e abriu o placar para o Colorado. A zaga vascaína mostrava-se desorganizada e lenta, facilitando os avanços do ataque adversário.

Antes do intervalo, aos 40 minutos, foi a vez de Eduardo Sasha ampliar o marcador, aproveitando jogada bem construída pela esquerda. Com 2 a 0 no placar, o Inter foi para o vestiário tranquilo, enquanto o Vasco parecia completamente entregue em campo.

Segundo tempo: avalanche do Internacional e golaços para fechar a conta

Na etapa final, o massacre do Inter ganhou contornos ainda mais expressivos. Aos 53 minutos, Lisandro López aproveitou cruzamento preciso de Alex e marcou o terceiro gol da noite. Pouco depois, aos 58, Valdívia acertou um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro Jordi, aumentando a contagem para 4 a 0.

O grande momento da noite veio aos 63 minutos, quando Nilton recebeu um cruzamento rasteiro vindo da direita e, de primeira, finalizou com força e precisão no canto superior — um golaço que arrancou aplausos até de torcedores adversários.

Nos minutos finais, o Inter ainda teve fôlego para mais um. Aos 91 minutos, Lisandro López voltou a marcar, desta vez de cabeça, completando o placar em 6 a 0 e sacramentando a maior goleada da equipe na edição de 2015 do Brasileirão.

Vasco: desorganização, apatia e drama crescente

Apesar de ter mantido posse de bola em alguns momentos do jogo, o Vasco foi completamente inofensivo no setor ofensivo. Suas únicas oportunidades reais vieram após erros da defesa colorada. Em uma delas, William recuou mal e deixou a bola nos pés de Christiano, que conseguiu a proeza de perder o gol mesmo com o goleiro Muriel fora da jogada.

A atuação cruz-maltina escancarou os problemas defensivos, táticos e anímicos do time, que permanecia afundado na última colocação da tabela com apenas 13 pontos em 22 jogos. O técnico Jorginho, recém-chegado, tentava dar um rumo à equipe, mas o desafio parecia cada vez mais hercúleo diante do nível de competitividade do campeonato e da derrota dolorosa para o Inter.

Embalo colorado sob Argel Fuchs

Desde a chegada do técnico Argel Fuchs, o Inter começou a apresentar um futebol mais agressivo e eficiente. A goleada sobre o Vasco representou a quarta vitória em seis jogos sob o novo comando, incluindo partidas válidas pela Copa do Brasil.

O resultado positivo reacendeu o ânimo da torcida e colocou o Inter de volta na briga por uma vaga entre os quatro primeiros. Jogadores como Alex, Lisandro López, Valdívia e Nilton se destacaram individualmente, mas o grande mérito da noite foi o desempenho coletivo, com movimentação, triangulações e pressão constante.

Ficha técnica – Internacional 6 x 0 Vasco

Data: 19/08/2015

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre-RS

Rodada: 22ª do Campeonato Brasileiro

Horário: 19h30

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Gols:

Ernando (INT) – 11’ 1ºT

Eduardo Sasha (INT) – 40’ 1ºT

Lisandro López (INT) – 53’ 2ºT e 91’ 2ºT

Valdívia (INT) – 58’ 2ºT

Nilton (INT) – 63’ 2ºT

Inter: Muriel; William (Anderson), Ernando, Paulão, Geferson; Rodrigo Dourado, Nilton (Anderson), Alex (Lisandro López), Valdívia; Sasha, Vitinho

Técnico: Argel Fuchs

Vasco: Jordi; Rodrigo, Luan, Christianno, Pablo Guiñazú, Serginho (Andrezinho), Nenê (Felipe Seymour), Jorge Henrique, Julio dos Santos, Rafael Silva (Riascos)

Técnico: Jorginho