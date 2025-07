Ultrapassar um adversário na Fórmula 1 é um dos momentos mais emocionantes do esporte, mas também um dos mais regulados. Ao contrário do que muitos pensam, não basta acelerar e assumir a frente: há regras claras sobre o que pode ou não ser feito durante a manobra. O regulamento da FIA busca garantir segurança e justiça para todos os pilotos. O Lance! te explica como funciona a regra de ultrapassagens na Fórmula 1.

Essas diretrizes envolvem desde o posicionamento do carro na pista até a forma como os pilotos defendem suas posições. Infrações podem resultar em punições que vão de avisos verbais até penalidades de tempo e perda de posições. Tudo é avaliado pelos comissários com base nas imagens, dados e comunicações por rádio.

O objetivo é evitar acidentes e manter a competitividade saudável, sem manobras perigosas ou desleais. Com a velocidade que os carros atingem, qualquer movimento brusco ou inesperado pode gerar grandes consequências.

Neste texto, explicamos de forma clara como funcionam as regras de ultrapassagem na Fórmula 1, quais são os principais critérios avaliados pelos comissários, o papel do DRS e o que pode levar a uma punição.

Como funciona a regra de ultrapassagens na Fórmula 1

O que é considerado uma ultrapassagem válida na Fórmula 1?

Para uma ultrapassagem ser considerada válida, o piloto que ataca deve ter uma parte significativa do carro ao lado do adversário — especialmente no momento de entrada da curva. Segundo o regulamento da FIA, isso geralmente significa que o bico do carro deve estar, no mínimo, emparelhado com a roda dianteira do oponente.

Além disso, a manobra deve ser feita de forma limpa, sem empurrar o outro carro para fora da pista ou forçá-lo a sair da trajetória ideal. O piloto que está sendo ultrapassado também tem o direito de defender sua posição, desde que não mude de direção mais de uma vez.

O ponto principal é que ambos os pilotos devem deixar espaço suficiente para o outro carro permanecer dentro dos limites da pista. Se isso não acontecer, a ultrapassagem pode ser considerada ilegal.

O que diz o regulamento da FIA sobre disputas de posição?

O regulamento esportivo da FIA estabelece que qualquer piloto que se defenda de um ataque só pode mudar de direção uma única vez para proteger sua posição. Se ele retornar à linha ideal depois de se defender, deve garantir que haja espaço suficiente entre os carros.

Caso o piloto mude de trajetória mais de uma vez, bloqueando o avanço do adversário, a manobra pode ser considerada perigosa ou antidesportiva. Além disso, frear de forma abrupta ou fazer movimentos imprevisíveis também são atitudes passíveis de punição.

O artigo 2.4 do Código Esportivo da FIA trata da “condução perigosa” e é com base nele que os comissários avaliam incidentes de disputa. Em situações de dúvida, é comum o lance ser investigado após a corrida com base em vídeos, telemetria e depoimentos dos envolvidos.

O que é o DRS e como ele interfere nas ultrapassagens?

O DRS (Drag Reduction System) é um sistema criado para facilitar as ultrapassagens. Ele permite que o piloto abra uma parte móvel da asa traseira em determinadas zonas da pista, reduzindo o arrasto aerodinâmico e aumentando a velocidade final.

Para que o DRS possa ser ativado, o piloto precisa estar a menos de 1 segundo do carro à frente em pontos específicos do circuito, chamados de zonas de detecção. A ativação é permitida apenas a partir da terceira volta da corrida (ou após o fim de um Safety Car).

O DRS não pode ser usado em qualquer lugar da pista, e seu uso é automaticamente desativado se o piloto frear ou sair das zonas autorizadas. Embora seja uma ferramenta poderosa para facilitar ultrapassagens, ela não elimina a necessidade de habilidade e estratégia por parte do piloto.

O que acontece quando há uma ultrapassagem ilegal?

Quando os comissários consideram uma manobra ilegal, o piloto pode receber diferentes tipos de punições, dependendo da gravidade da infração. As penalidades mais comuns são:

Aviso verbal ou advertência oficial Adição de tempo à corrida (5s ou 10s) Obrigação de devolver a posição Drive-through (passar pelo box sem parar) Stop-and-go (parada obrigatória no box por alguns segundos) Pontos na superlicença Desclassificação (em casos extremos)

Caso o piloto não devolva imediatamente a posição quando solicitado pela equipe ou pela direção de prova, a punição pode ser ainda mais severa. Por isso, as equipes muitas vezes orientam os pilotos a devolver a posição para evitar investigações mais profundas.

Como os comissários decidem se houve irregularidade?

A decisão cabe aos comissários desportivos, que analisam vídeos, dados de telemetria e até mensagens de rádio entre pilotos e equipes. Eles podem investigar um lance durante a corrida ou após seu término.

O critério envolve avaliar se o piloto ultrapassou de forma limpa, se havia espaço suficiente e se a defesa do adversário foi feita de maneira leal. Casos como “empurrar para fora da pista”, “ziguezague em reta” ou “mudança de direção tardia” são os mais comuns nas análises.

Nem sempre uma manobra agressiva é considerada ilegal — tudo depende do contexto, da curva, da velocidade, da linha de traçado e do espaço disponível. O histórico do piloto também pode influenciar na decisão.