Memphis é titular contra a Espanha e alcança marca histórica pela Holanda

Memphis será titular no confronto entre Holanda e Espanha neste domingo (23), pelo jogo de volta da Nations League. Com a decisão de Koeman, o atacante do Corinthians chega a marca de 100 jogos pela sua seleção.

O confronto será em Mestalla, na Espanha, e está marcado para às 16h45 (de Brasília). Memphis irá atuar como centroavante da equipe. As seleções empataram por 2 a 2 no jogo de ida, em Roterdã, e a Holanda precisa vencer para avançar diretamente para a semifinal.

Jogadores com mais partidas pela Holanda

Wesley Sneijder (2003–2018) – 134 jogos Edwin van der Sar (1995–2008) – 130 jogos Frank de Boer (1990–2004) – 112 jogos Rafael van der Vaart (2001–2013) – 109 jogos Daley Blind (2013–) – 108 jogos Giovanni van Bronckhorst (1996–2010) – 106 jogos Dirk Kuyt (2004–2014) – 104 jogos Robin van Persie (2005–2017) – 102 jogos Phillip Cocu (1996–2006) – 101 jogos Memphis Depay (2013–) – 100 jogos

Memphis será titular da Holanda no confronto contra a Espanha, neste domingo (23), em Mestalla (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

Artilharia

Com 46 gols, Memphis é o segundo maior goleador da seleção da Holanda, atrás apenas de Van Persie, que tem quatro tentos a mais. O holandês busca se aproximar do ex-atacante do Arsenal no confronto contra a Espanha.

Confronto decisivo

Koeman escalou a Holanda com: Verbruggen; Frimpong, Van Hecke, Van Dijk e Geertruida; Maatsen, Reijnders e De Jong; Kluivert, Gakpo e Memphis

A Espanha, comandada por Luís de la Fuente, entra em campo com: Unai Simón; Mingueza, Le Normand, Huijsen e Cucurella; Zubimendi, Fabián, Dani Olmo e Oyarzabal; Nico Williams e Lamine Yamal

As equipes empataram o duelo de ida por 2 a 2, em Roterdã, na Holanda. Avança de fase quem vencer o duelo deste domingo (23), em caso de empate, o duelo será decidido nos pênaltis. Quem se classificar encara Croácia ou França, que decidem a vaga neste domingo (23), em solo francês.