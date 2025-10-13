Brasil x Japão: retrospecto e estatísticas do confronto

Japão nunca derrotou o Brasil em amistosos ou competições oficiais.

O próximo duelo está agendado para 14 de outubro de 2025, em Tóquio.

O confronto entre Brasil e Japão é um dos mais tradicionais da história recente dos amistosos internacionais. Em 13 partidas disputadas, a Seleção Brasileira venceu 11 e empatou 2, mantendo uma invencibilidade total. Nunca o Japão conseguiu derrotar o Brasil, seja em amistosos, Copas do Mundo ou Copas das Confederações. O Lance! apresenta as estatísticas de Brasil x Japão.

Além de representar o encontro entre duas escolas de futebol muito diferentes, o duelo simboliza a influência e o respeito que o Brasil exerce sobre o futebol asiático. O Japão, um dos países que mais evoluiu nas últimas décadas, encara o confronto como um parâmetro de desenvolvimento técnico e tático.

As partidas são marcadas pela disciplina e pela competitividade dos japoneses, contrastando com o talento e a criatividade do futebol brasileiro. Ainda assim, o equilíbrio raramente se traduz no placar — a superioridade brasileira é constante e ampla.

Histórico geral - Brasil x Japão

Em 13 jogos disputados, o Brasil soma 11 vitórias e 2 empates, com 35 gols marcados e apenas 5 sofridos. A média brasileira é de 2,69 gols por partida, enquanto o Japão marca apenas 0,38.

A Seleção venceu todos os oito jogos realizados em território japonês, além de triunfar nas partidas disputadas no Brasil e em campo neutro. Os dois empates ocorreram em competições oficiais, durante a Copa das Confederações.

continua após a publicidade

O aproveitamento do Brasil é de 85%, e a equipe marcou gols em mais de 90% dos confrontos.

Confrontos por local

O equilíbrio geográfico também reflete a supremacia brasileira.

No Japão: oito jogos, com oito vitórias do Brasil.

No Brasil: um jogo, com vitória brasileira.

Em campo neutro: quatro partidas, com duas vitórias e dois empates.

Independentemente do local, o Brasil manteve alto desempenho ofensivo e solidez defensiva, sofrendo poucos gols e controlando a posse de bola em praticamente todos os confrontos.

Competições e contextos

Os duelos entre Brasil e Japão ocorreram em diferentes contextos:

Copa do Mundo: uma partida, vitória brasileira por 4 a 1 em 2006.

Copa das Confederações: três partidas, com uma vitória e dois empates.

Amistosos internacionais: nove confrontos, todos vencidos pelo Brasil.

Nos amistosos, as seleções costumam se enfrentar em solo asiático, geralmente em Tóquio ou Yokohama, com estádios cheios e clima de festa. As partidas também servem de vitrine comercial e técnica, reforçando a forte relação entre as duas federações.

Principais confrontos de Brasil x Japão

Entre os resultados mais marcantes estão:

Japão 0 x 1 Brasil (Amistoso, 2022, Tóquio)

Japão 1 x 3 Brasil (Amistoso, 2017)

Japão 0 x 4 Brasil (Amistoso, 2014)

Brasil 3 x 0 Japão (Copa das Confederações, 2013)

Japão 1 x 4 Brasil (Copa do Mundo, 2006)

Japão 2 x 2 Brasil (Copa das Confederações, 2005)

Brasil 0 x 0 Japão (Copa das Confederações, 2001)

Em quase todos esses confrontos, o Brasil demonstrou domínio técnico e ofensivo, muitas vezes vencendo com placares expressivos. O Japão, por outro lado, mostrou organização e intensidade, mas ainda sem conseguir transformar o esforço em vitória.

Estatísticas e desempenho

O Brasil mantém uma média superior a dois gols por partida e já marcou em 12 dos 13 encontros. A seleção japonesa sofreu gols em 92% dos confrontos e jamais encerrou uma partida contra o Brasil sem estar sob pressão.

O ataque brasileiro marcou 35 vezes, enquanto a defesa sofreu apenas cinco gols — um saldo de 30 gols positivos. Os principais artilheiros nesses jogos incluem nomes como Ronaldo, Neymar e Ronaldinho Gaúcho, que frequentemente brilharam em solo japonês.

Em termos defensivos, o Brasil foi quase impecável: em mais de 60% dos confrontos, terminou o jogo sem sofrer gol.

O jogo mais marcante: Japão 1 x 4 Brasil (Copa do Mundo 2006)

O encontro na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, ficou marcado pela grande atuação do quarteto ofensivo brasileiro formado por Ronaldo, Ronaldinho, Adriano e Kaká. O Brasil venceu por 4 a 1 com dois gols de Ronaldo e classificou-se para as oitavas com a melhor campanha do grupo.

A partida simbolizou o auge do talento brasileiro diante de um Japão em crescimento, dirigido por Zico, um dos maiores ídolos do futebol nacional. O confronto teve clima amistoso, mas o Brasil mostrou força total em campo.

Próximo confronto

O próximo encontro entre Brasil e Japão está marcado para 14 de outubro de 2025, no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio. Será mais uma oportunidade para a seleção japonesa buscar sua primeira vitória na história do duelo, enquanto o Brasil tentará manter a invencibilidade e testar novas peças sob comando técnico renovado.