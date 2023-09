Neymar havia entrado em campo a última vez em partida válida pelo Campeonato Francês, no dia 19 de fevereiro, na vitória do PSG por 4 a 3 contra o Lille, partida na qual ele sofreu uma lesão no tornozelo direito. Ele só voltou aos gramados no dia 03 de agosto, quando marcou dois dos três gols do PSG na vitória contra o Jeonbuk Motors, em amistoso de pré-temporada, antes de ser negociado com o Al-Hilal.