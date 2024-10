Jogadores com mais jogos pela Seleção Brasileira

Cafu é o jogador que mais vestiu a camisa da Seleção Brasileira. (Foto: João Gabriel Alves/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 10:41 • São Paulo

A camisa da Seleção Brasileira é um dos maiores símbolos do futebol mundial. Vestir a famosa amarelinha é o sonho de qualquer jogador brasileiro, pois representa não apenas uma oportunidade de competir em alto nível, mas também de se juntar a um legado de conquistas, glórias e títulos. Ao longo da história, muitos jogadores marcaram seu nome ao atuarem em diversos torneios internacionais, como Copa do Mundo, Copa América e eliminatórias, acumulando recordes e grandes momentos.

Entre tantos craques que brilharam pela Seleção, alguns jogadores se destacaram pelo número de vezes em que vestiram a camisa da Seleção Brasileira. Esses atletas demonstraram consistência, longevidade e dedicação ao representar o país inúmeras vezes em jogos oficiais.

Jogadores que mais vestiram a camisa da Seleção Brasileira

1. Cafu – 150 jogos

O lateral-direito Cafu é o recordista de partidas com a camisa da Seleção Brasileira. Ele vestiu a amarelinha em 150 partidas oficiais, sendo uma peça fundamental em três finais de Copa do Mundo consecutivas (1994, 1998 e 2002). Além disso, Cafu foi o capitão da seleção que conquistou o pentacampeonato mundial em 2002, um feito inédito até hoje. Sua liderança, regularidade e capacidade de jogar em alto nível por tanto tempo fazem de Cafu um dos maiores ícones da história da Seleção Brasileira.

2. Roberto Carlos - 132 jogos

Roberto Carlos, um dos laterais-esquerdos mais lendários do futebol mundial, é o segundo jogador que mais vestiu a camisa da Seleção Brasileira, com 132 partidas. Conhecido por seus potentes chutes e velocidade impressionante, Roberto Carlos foi um jogador-chave em várias competições importantes, incluindo quatro Copas do Mundo. Sua presença constante na lateral esquerda e sua habilidade tanto defensiva quanto ofensiva o tornaram um dos jogadores mais respeitados no cenário internacional.

3. Neymar – 128 jogos (e contando)

Neymar é o maior nome da geração atual da Seleção Brasileira e continua aumentando sua contagem de jogos com a camisa da Seleção Brasileira, atualmente com 128 partidas. Considerado um dos maiores talentos de sua geração, Neymar tem sido o principal jogador do Brasil em competições como Copa do Mundo, Copa América e eliminatórias. Além de seus impressionantes números de gols, Neymar continua a desempenhar um papel vital para o Brasil, aproximando-se dos recordes históricos de jogadores que mais vestiram a amarelinha.

4. Dani Alves – 126 jogos

Dani Alves, com sua vasta experiência e habilidade como lateral-direito, também faz parte dessa lista com 126 jogos pela camisa da Seleção Brasileira. Ele é conhecido por sua técnica refinada, visão de jogo e contribuição ofensiva, além de ser um líder dentro de campo. Dani Alves participou de importantes campanhas da Seleção, como a conquista da Copa América e outros torneios internacionais, mantendo uma carreira de sucesso por mais de uma década.

5. Rivellino – 120 jogos

Rivellino, conhecido por seu potente chute e habilidade técnica, é um dos grandes ícones do futebol brasileiro e vestiu a camisa da Seleção Brasileira em 120 jogos. Presente em três Copas do Mundo (1970, 1974 e 1978), ele foi uma peça chave na equipe que conquistou o tricampeonato em 1970 no México. Rivellino se destacou por sua capacidade de criar jogadas decisivas e seu talento em bolas paradas, consolidando-se como um dos maiores meio-campistas da história do futebol mundial. Sua longevidade e contribuição para a Seleção fazem dele um dos jogadores mais respeitados de sua geração.

Nomes notáveis com muitos jogos com a camisa da Seleção

Além dos cinco principais, outros grandes jogadores também vestiram a camisa da Seleção Brasileira em várias ocasiões, deixando um legado no futebol mundial:

Pelé - 113 jogos

Djalma Santos – 113 jogos

Taffarel - 108 jogos

Ronaldo Fenômeno – 105 jogos

Zico – 71 jogos