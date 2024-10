Títulos pela Seleção Brasileira: os maiores vencedores

Ronaldo está entre os jogadores com mais títulos pela Seleção Brasileira. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 08:24 • São Paulo

A Seleção Brasileira é, sem dúvidas, uma das equipes mais bem-sucedidas no futebol mundial, acumulando uma rica coleção de títulos. Ao longo das décadas, jogadores lendários ajudaram a equipe a conquistar glórias em torneios como a Copa do Mundo, a Copa América e a Copa das Confederações. Os títulos pela Seleção Brasileira são o reflexo do talento e da capacidade de formar equipes campeãs que representam o país nos maiores palcos do futebol internacional.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entre os muitos craques que fizeram história, alguns jogadores se destacaram por acumular o maior número de troféus, construindo um legado vitorioso. Vamos conhecer quem são os maiores vencedores e suas contribuições para o sucesso da Seleção.

Jogadores com mais títulos pela Seleção Brasileira

1. Cafu e Ronaldo – 5 títulos

Tanto Cafu quanto Ronaldo Fenômeno compartilham o posto de maiores vencedores pela Seleção Brasileira, cada um com cinco títulos. Cafu, conhecido por sua liderança e consistência, é o único jogador da história a disputar três finais consecutivas de Copa do Mundo, conquistando duas delas (1994 e 2002). Além disso, ele também venceu duas Copas América (1997 e 1999) e uma Copa das Confederações (1997).

Ronaldo, o Fenômeno, é outro ícone do futebol mundial, com participações essenciais nas conquistas do Brasil. Ele venceu duas Copas do Mundo (1994 e 2002), sendo protagonista no pentacampeonato em 2002. Além disso, Ronaldo somou ao seu currículo duas Copas América (1997 e 1999) e uma Copa das Confederações (1997), consolidando-se como um dos maiores atacantes de todos os tempos.

2. Aldair, Romário, Dunga – 4 títulos

Aldair, Romário e Dunga também estão entre os grandes campeões da Seleção Brasileira, com quatro títulos cada. Aldair, um dos maiores zagueiros da história do Brasil, participou da conquista da Copa do Mundo de 1994, além de duas Copas América (1989 e 1997) e uma Copa das Confederações (1997).

Romário, conhecido por sua habilidade e faro de gol, foi fundamental na conquista da Copa do Mundo de 1994, sendo eleito o melhor jogador do torneio. Ele também conquistou duas Copas América (1989 e 1997) e uma Copa das Confederações (1997), consolidando sua carreira como um dos maiores artilheiros da história do futebol.

Dunga, famoso por sua liderança em campo, capitaneou o time na conquista da Copa do Mundo de 1994 e acumulou mais dois títulos da Copa América (1989 e 1997) e uma Copa das Confederações (1997), tornando-se um dos símbolos da geração vencedora dos anos 90.

3. Roberto Carlos – 4 títulos

Roberto Carlos, um dos melhores laterais-esquerdos da história do futebol, também conquistou quatro títulos pela Seleção Brasileira. Ele venceu a Copa do Mundo de 2002, além de duas Copas América (1997 e 1999) e uma Copa das Confederações (1997). Sua velocidade, precisão nos cruzamentos e força nos chutes de longa distância fizeram dele um dos jogadores mais respeitados no cenário internacional.

4. Gilberto Silva – 4 títulos

Gilberto Silva foi uma peça chave na Seleção Brasileira durante o início dos anos 2000, especialmente por sua solidez defensiva no meio-campo. Ele conquistou a Copa do Mundo de 2002, além de duas Copas das Confederações (2005 e 2009) e uma Copa América (2007), deixando sua marca como um dos melhores volantes que já vestiram a camisa da Seleção

5. Dida – 4 títulos

O goleiro Dida também acumulou quatro títulos pela Seleção, com grande destaque em competições internacionais. Ele venceu a Copa do Mundo de 2002, duas Copas das Confederações (1997 e 2005) e uma Copa América (1999). Dida foi um dos grandes nomes sob as traves, sendo lembrado por sua segurança em momentos decisivos.

Jogadores notáveis com títulos pela Seleção Brasileira

Além dos jogadores que mais títulos conquistaram, alguns outros nomes se destacam por suas contribuições e conquistas: