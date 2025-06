As derrotas refletem a dificuldade do Brasil em jogar na altitude e contra um Equador organizado.

A história das Eliminatórias sul-americanas é marcada por desafios únicos, e um dos mais emblemáticos para o Brasil sempre foi jogar em Quito, capital equatoriana situada a 2.850 metros acima do nível do mar. Foi lá que a Seleção Brasileira conheceu duas de suas derrotas mais simbólicas nesse torneio — uma em 2001, rumo à Copa de 2002, e outra em 2004, durante a campanha para o Mundial da Alemanha. O Lance! relembra quando o Brasil perdeu para o Equador nas Eliminatórias de 2002 e 2006.

Ambas as derrotas tiveram algo em comum: a dificuldade do Brasil de se impor na altitude, um Equador determinado e organizado, e a marca histórica de derrotas para uma seleção que até então nunca havia vencido a Canarinho.

Brasil perdeu para o Equador nas Eliminatórias de 2002 e 2006

Quito, 28 de março de 2001 – A primeira queda do Brasil

Naquela noite em Quito, o Brasil comandado por Emerson Leão buscava afirmação em meio a uma campanha irregular nas Eliminatórias para a Copa de 2002. O time passava por um momento conturbado, com várias trocas e testes, e ainda tentava encontrar sua identidade. Do outro lado, o Equador vivia o melhor momento de sua história até então e sonhava com uma inédita vaga na Copa.

O Brasil entrou em campo com nomes como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Juninho Paulista e Romário. Ainda assim, sofreu com a pressão equatoriana e com a altitude. Aos 4 minutos do segundo tempo, Agustín Delgado, o grande nome do ataque local, marcou o gol da vitória. O Estádio Olímpico Atahualpa explodiu: era a primeira vitória da história do Equador sobre o Brasil.

O impacto foi grande. No dia seguinte, o jornal Lance! estampou: “Agora, só falta a Venezuela”, destacando que o Brasil já havia perdido para quase todos os países da América do Sul — com exceção da Venezuela, que também venceria o Brasil anos depois, em 2008.

Apesar do tropeço, o Brasil se classificaria para a Copa no sufoco e acabaria campeão mundial em 2002. Já o Equador viveria sua primeira participação em Copas do Mundo, terminando a campanha das Eliminatórias em segundo lugar, atrás apenas da Argentina.

Ficha técnica – Eliminatórias da Copa 2002

EQUADOR 1 x 0 BRASIL

📅 Data: 28 de março de 2001

🏟 Local: Estádio Olímpico de Atahualpa – Quito (EQU)

🏆 Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002

👨‍⚖️ Árbitro: Felipe de Jesús Ramos Rizo (MEX)

⚽ Gol: Agustín Delgado, aos 4’ do segundo tempo

Equador:

Cevallos; De la Cruz, Iván Hurtado, Porozo, Guerrón; Tenorio (Wellington Sánchez), Burbano, Edison Méndez, Aguinaga; Kaviedes (Obregón), Delgado

Técnico: Hernán Darío Gómez

Brasil:

Rogério Ceni; Belletti, Lúcio, Roque Júnior, Sylvinho (César); Emerson, Vampeta, Juninho Paulista, Rivaldo (Luizão); Ronaldinho Gaúcho (Euller), Romário

Técnico: Emerson Leão

Quito, 17 de novembro de 2004 – O roteiro se repete

Três anos depois, o Brasil voltava a Quito, dessa vez comandado por Carlos Alberto Parreira e já ostentando o status de pentacampeão do mundo. A expectativa era de que a Seleção não repetisse o vexame anterior, ainda mais com um elenco estrelado que incluía Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Roberto Carlos.

Mas a história se repetiu.

O Equador começou pressionando, empurrado por sua torcida, e manteve o controle da partida desde o início. O Brasil até criou algumas chances com Ronaldo e Kaká, mas não conseguia finalizar com precisão. Ronaldinho chegou a acertar o travessão em belo chute no segundo tempo.

Aos 31 minutos da etapa final, Méndez acertou um chute rasteiro no canto de Dida, fazendo 1 a 0 e garantindo mais uma vitória histórica para os donos da casa. Foi a segunda derrota do Brasil na história para o Equador, ambas em Quito e ambas por 1 a 0.

O Brasil perderia a liderança das Eliminatórias para a Argentina e terminaria a campanha em segundo lugar, se classificando com tranquilidade. O Equador, por sua vez, conseguiria sua segunda classificação consecutiva para a Copa do Mundo.

Ficha técnica – Eliminatórias da Copa 2006

EQUADOR 1 x 0 BRASIL

📅 Data: 17 de novembro de 2004

🏟 Local: Estádio Olímpico de Atahualpa – Quito (EQU)

🏆 Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006

👨‍⚖️ Árbitro: Óscar Ruiz (COL)

⚽ Gol: Méndez, aos 31’ do segundo tempo

Equador:

Villafuerte; De la Cruz, Iván Hurtado, Espinoza, Urrutia (Salas); Tenorio, Marlon Ayoví, Méndez, Ambrosi; Kaviedes (Walter Ayoví), Delgado (Reasco)

Técnico: Luiz Fernando Suárez

Brasil:

Dida; Cafu, Juan, Roque Júnior, Roberto Carlos; Renato, Kleberson (Ricardinho), Juninho Pernambucano (Dudu Cearense); Kaká (Adriano), Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo

Técnico: Carlos Alberto Parreira

Uma lição nas alturas para o Brasil

As duas derrotas do Brasil para o Equador em Eliminatórias serviram de alerta para a Seleção sobre os desafios únicos de se jogar na altitude e enfrentar equipes organizadas em seus domínios. Mais do que tropeços pontuais, os resultados refletiram momentos de transição e instabilidade na Seleção.

Curiosamente, mesmo com esses reveses, o Brasil acabou campeão mundial em 2002 e fez boa campanha até as quartas em 2006, enquanto o Equador consolidou-se como força emergente no continente, conquistando suas duas primeiras participações em Copas do Mundo nesses ciclos.

Quito, altitude, torcida inflamada e um Brasil sem brilho: dois capítulos marcantes da história das Eliminatórias Sul-Americanas.