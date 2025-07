O Fla-Flu da terceira fase do Brasileirão de 1994 marcou um dos capítulos mais simbólicos da rivalidade entre Flamengo e Fluminense. Com uma atuação consistente e um segundo tempo arrasador, o Tricolor venceu por 3 a 0 no Maracanã e impôs um duro golpe ao rival, que já vivia um momento conturbado na temporada. O nome da noite foi Ézio, ídolo da torcida tricolor, autor de dois gols que selaram a vitória. O Lance relembra! Flamengo 0 x 3 Fluminense no Brasileirão 1994.

Flamengo 0 x 3 Fluminense no Brasileirão 1994: Ézio brilha no Maracanã e Tricolor impõe goleada histórica no clássico

Após um primeiro tempo equilibrado e sem grandes emoções, o Fluminense voltou melhor para a etapa final. Luís Henrique abriu o placar aos 34 minutos e desmontou o sistema defensivo rubro-negro. O Flamengo, que precisava da vitória para se recuperar na tabela, sentiu o golpe e não conseguiu reagir diante da pressão tricolor.

Nos minutos finais, brilhou a estrela de Ézio. Aos 38, ele ampliou a vantagem com um chute preciso, e aos 44 minutos marcou o terceiro, fechando a conta no Maracanã. A torcida do Fluminense foi ao delírio, enquanto os rubro-negros protestavam contra a apatia do time. A goleada foi um dos momentos mais marcantes da campanha tricolor naquele campeonato.

O resultado não apenas deu vantagem ao Fluminense na terceira fase do Brasileirão como também consolidou Ézio como carrasco do Flamengo nos anos 90. O atacante aumentou seu protagonismo na história do clássico e ajudou a aprofundar a crise técnica e emocional do rival naquele momento da temporada.

Ézio marca dois e sela uma das maiores vitórias tricolores no clássico

Com dois gols decisivos nos minutos finais, Ézio transformou uma vitória importante em um resultado histórico para o Fluminense no Maracanã. O atacante, que já havia se destacado em outros Fla-Flus, aproveitou os espaços deixados pela defesa rubro-negra para construir a goleada no fim do jogo. O placar de 3 a 0 marcou a maior vitória tricolor sobre o Flamengo na era dos pontos corridos até então.

continua após a publicidade

Luís Henrique, que abriu o placar com uma bela finalização aos 34 minutos da segunda etapa, também teve atuação destacada e foi fundamental na articulação ofensiva do Fluminense. A consistência defensiva da equipe comandada por Pinheiro foi outro fator decisivo: o goleiro Wellerson e os zagueiros João Luiz e Márcio Costa anularam as principais tentativas de ataque do Flamengo.

Do lado rubro-negro, o técnico Edinho Nazareth viu sua equipe ser dominada e demonstrar fragilidade emocional após sofrer o primeiro gol. Jogadores como Sávio e Paulo Nunes, esperados como protagonistas, não conseguiram impor ritmo ofensivo, e a equipe terminou vaiada por sua torcida.

A atuação segura do Fluminense e o brilho individual de Ézio transformaram o Fla-Flu em uma festa tricolor no Maracanã, ampliando a hegemonia momentânea no clássico e marcando um dos jogos mais emblemáticos da temporada de 1994.

Ficha técnica – Flamengo 0 x 3 Fluminense

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (1994)

Fase: Terceira fase

Data: Quarta-feira, 16 de novembro de 1994

Horário: 21h

Estádio: Maracanã

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Placar final

Flamengo 0 x 3 Fluminense

Gols:

Fluminense: Luís Henrique (34'/2ºT), Ézio (38'/2ºT e 44'/2ºT)

Flamengo

Técnico: Edinho Nazareth

Escalação: Adriano; Isael, Marçal, Gélson Baresi e Marcos Adriano; Charles Guerreiro, Fabinho, Marquinhos, Hugo; Sávio e Paulo Nunes

Fluminense

Técnico: Pinheiro

Escalação: Wellerson; Júlio César Rodrigues, João Luiz, Márcio Costa e Eduardo; Djair, Wallace, Luís Henrique, Cadu; Ézio e Luís Antônio