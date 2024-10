Romário salvou a Seleção em 1993, mas não evitou umas das piores campanhas do Brasil. (Foto: CBF)







Publicada em 14/10/2024

Mesmo sendo uma potência do futebol mundial, o Brasil já enfrentou campanhas desafiadoras nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nessas ocasiões, o caminho até a classificação foi marcado por dificuldades que quase colocaram em risco a vaga para o mundial. Confira as piores campanhas do Brasil nas Eliminatórias, onde a Seleção brasileira superou momentos difíceis para manter sua tradição de participar de todas as Copas.

Piores campanhas do Brasil nas Eliminatórias

1. Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002

A campanha para a Copa de 2002 é considerada uma das piores campanhas do Brasil nas Eliminatórias. Enfrentando uma sequência de técnicos e derrotas, a Seleção perdeu seis vezes, o que gerou grande instabilidade e incerteza sobre a classificação. Com 30 pontos ao final, o Brasil terminou em terceiro lugar e garantiu a vaga somente nas últimas rodadas. Apesar disso, a equipe se recuperou e acabou conquistando o pentacampeonato na Coreia do Sul e Japão.

2. Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994

Apesar de se sagrar campeã mundial nos Estados Unidos, a trajetória nas Eliminatórias de 1994 foi marcada por dificuldades e uma das piores campanhas do Brasil. A Seleção só tomou a liderança da Bolívia na última rodada e ainda sofreu sua primeira derrota em eliminatórias na altitude de La Paz. O desempenho gerou preocupações, mas o Brasil garantiu a classificação ao vencer o Uruguai no último jogo da fase. Essa campanha é lembrada como um dos momentos mais tensos da Seleção nas Eliminatórias, demonstrando a capacidade do Brasil de superar adversidades.

3. Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1978

Durante as Eliminatórias para a Copa de 1978, a Seleção ficou atrás do Peru em seu grupo, o que foi considerado uma surpresa e uma das piores campanhas do Brasil. Mesmo com um elenco forte, a Seleção não conseguiu apresentar o futebol dominante esperado, e a classificação veio apenas com a vitória no último jogo da fase. O desempenho ficou abaixo das expectativas, e a campanha entrou para a história como um dos percursos mais difíceis enfrentados pelo Brasil.

4. Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1986

Para as Eliminatórias da Copa de 1986, o Brasil enfrentou uma de suas campanhas mais desafiadoras. A Seleção, comandada por Telê Santana, ficou em um grupo com Bolívia e Paraguai, precisando vencer para garantir uma vaga no torneio no México. Apesar de contar com jogadores de renome, como Zico, Sócrates e Falcão, a equipe enfrentou dificuldades em campo e apresentou um desempenho abaixo das expectativas.

Piores campanhas do Brasil em pontos

Copa do Mundo de 2002: 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. 31 gols pró, 17 gols contra.

Copa do Mundo de 1994: 12 pontos*, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 20 gols pró, 17 gols contra.

Copa do Mundo de 1978: 6 pontos*, 2 vitórias, 2 empates e 0 derrota. 8 gols pró, 1 gol contra.

Copa do Mundo de 1986: 6 pontos*, 2 vitórias, 2 empates e 0 derrota. 6 gols pró, 2 gols contra.

* Antes da Copa do Mundo de 1994, a vitória valia 2 pontos. Para a competição nos EUA, a vitória passou a valer 3 pontos no sistema que conhecemos atualmente.