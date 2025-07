Um gol no último lance do jogo garantiu uma das vitórias mais emocionantes do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2018. Diante do Atlético-MG, pela 14ª rodada da competição, o Verdão triunfou por 3 a 2 na arena com dois gols de Bruno Henrique, sendo o decisivo aos 48 minutos do segundo tempo. Moisés marcou o outro gol palmeirense, enquanto Luan e Chará balançaram as redes para o Galo. O Lance! relembra Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2018.

Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2018: vitória no último minuto arrancando para o título

A partida foi intensa desde os primeiros instantes. Logo aos dois minutos, Moisés aproveitou uma falha de Juninho e abriu o placar para o Palmeiras. O Atlético-MG respondeu com bom volume de jogo, mas parou nas defesas de Weverton e na pontaria irregular de seus atacantes. A etapa inicial terminou com o Verdão em vantagem, apesar da posse de bola majoritariamente alvinegra.

No segundo tempo, a emoção tomou conta. Luan empatou para o Atlético aos cinco minutos, mas Bruno Henrique colocou o Palmeiras novamente na frente aos 30, com um belo gol de falta. O Galo reagiu rapidamente: Chará fez o segundo dos visitantes aos 35 minutos, deixando tudo igual mais uma vez. Quando o empate parecia certo, Deyverson ajeitou para Bruno Henrique, que cabeceou com precisão e garantiu os três pontos para o time da casa.

O resultado levou o Palmeiras aos mesmos 23 pontos do Atlético-MG na tabela. Com sete vitórias, o Galo manteve a dianteira no critério de desempate, mas sentiu o golpe da derrota no fim. Já o Verdão respirou na briga pelas primeiras posições e celebrou a liderança técnica e emocional de seu capitão, que foi decisivo do início ao fim.

Show de Bruno Henrique em noite eletrizante no Allianz

O Palmeiras entrou em campo pressionado por empates recentes e conseguiu sair com uma vitória de impacto contra um adversário direto na briga pelo G-4. A postura da equipe comandada por Roger Machado foi de paciência e eficiência, mesmo sem dominar a posse de bola. A qualidade individual fez a diferença, principalmente nos momentos decisivos.

Moisés abriu o placar com oportunismo logo aos dois minutos, explorando uma falha da defesa atleticana. O Galo buscou o empate com insistência e conseguiu com Luan no início da segunda etapa. Bruno Henrique, em jornada inspirada, marcou um golaço de falta para devolver a vantagem ao Verdão. Mesmo com o novo empate de Chará, o camisa 19 apareceu no último minuto para decretar a vitória em São Paulo.

A arbitragem foi um dos temas mais comentados após a partida. O Atlético-MG reclamou bastante de uma falta duvidosa em Ricardo Oliveira, que originou o lance do terceiro gol palmeirense. Além disso, cartões distribuídos por comemorações geraram polêmica: Moisés e Luan foram advertidos por celebrações consideradas excessivas.

Apesar das controvérsias, o jogo ficou marcado como um dos mais emocionantes do campeonato. Com 29.246 torcedores presentes, o Allianz Parque viveu uma tarde de grandes momentos e uma atuação decisiva de seu capitão. Bruno Henrique terminou como o grande herói alviverde e símbolo da superação da equipe.

Ficha técnica – Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (2018)

Data: Domingo, 22 de julho de 2018

Horário: 16h (de Brasília)

Estádio: Allianz Parque (Arena Palestra Itália)

Local: São Paulo (SP)

Público pagante: 29.246 torcedores

Rodada: 14ª rodada

Placar final

Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG

Gols:

Palmeiras: Moisés (2'/1ºT), Bruno Henrique (30'/2ºT e 48'/2ºT)

Atlético-MG: Luan (6'/2ºT), Yimmi Chará (36'/2ºT)

Palmeiras

Técnico: Roger Machado

Escalação: Weverton; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa (Hyoran), Moisés (Jean), Dudu (Deyverson) e Willian.

Atlético-MG

Técnico: Thiago Larghi

Escalação: Victor; Patric, Juninho, Gabriel França e Fábio Santos; José Welison, Matheus Galdezani (David Terans), Elias, Luan (Tomás Andrade), Yimmi Chará e Ricardo Oliveira.