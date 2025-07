Adriano marcou os dois gols e se tornou o artilheiro do campeonato com 15 gols.

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0 no Maracanã na 27ª rodada do Brasileirão 2009.

No clássico de maior rivalidade do Rio de Janeiro, o Flamengo confirmou sua força diante do Fluminense com uma vitória por 2 a 0 no Maracanã, em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão 2009. Com mais de 78 mil pagantes, o Rubro-Negro dominou as ações e contou com uma atuação decisiva de Adriano, que marcou os dois gols da partida e chegou a 15 no campeonato. O Lance! relembra Flamengo 2 x 0 Fluminense no Brasileirão 2009.

Flamengo 2 x 0 Fluminense no Brasileirão 2009: Imperador brilha e Fla-Flu tem maior público do ano

O resultado manteve o Flamengo firme na briga por uma vaga no G-4, somando 41 pontos e ampliando sua série invicta para seis jogos sem sofrer gols. Já o Fluminense afundou ainda mais na lanterna da competição, somando apenas 21 pontos, sete a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo teve equilíbrio, chances dos dois lados e erros de finalização. Alan e Adeílson perderam boas oportunidades para o Tricolor, enquanto Zé Roberto e Petkovic criaram perigo para o Flamengo. Mas foi na segunda etapa que o Rubro-Negro se impôs, e Adriano decidiu com autoridade.

A vitória teve contornos emocionantes e um susto: Alan caiu desacordado após choque com David e precisou sair de ambulância, mas sem gravidade confirmada posteriormente. Em campo, o Flamengo controlou o jogo até o apito final e ainda viu a torcida gritar “Segunda Divisão”, ironizando a crise do rival.

Adriano decide no Maracanã lotado e isola-se na artilharia

A tarde de domingo no Maracanã foi marcada pela festa da Nação Rubro-Negra, que lotou o estádio com mais de 82 mil presentes, sendo 78.409 pagantes — maior público do Brasileirão naquele ano. E quem foi ao estádio não se arrependeu: presenciou uma atuação de gala do Imperador, que marcou dois gols e levou o Flamengo à vitória no Fla-Flu.

Logo aos seis minutos do segundo tempo, Adriano recebeu de Zé Roberto, protegeu da marcação dupla e finalizou com precisão de perna esquerda. Doze minutos depois, mostrou sua frieza: livre na área, dominou e chutou no canto para ampliar, dessa vez com a direita. Dois gols que selaram a vitória rubro-negra e coroaram sua grande fase no campeonato.

O Fluminense, apesar de ter começado bem, mostrou fragilidade defensiva e foi engolido pelo volume de jogo do Flamengo no segundo tempo. Petkovic foi o maestro da equipe, e Zé Roberto teve participação ativa nas duas jogadas de gol. O técnico Rogério Lourenço foi exaltado pela torcida por montar um time sólido, enquanto Muricy Ramalho viu seu elenco seguir afundado na última posição.

Além do resultado, o jogo consolidou Adriano como artilheiro do Brasileirão com 15 gols e ampliou a esperança da torcida do Flamengo em uma arrancada histórica. Para o Flu, a derrota tornou a luta contra o rebaixamento ainda mais dramática — e o Fla-Flu mais doloroso.

Ficha técnica – Flamengo 2 x 0 Fluminense

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (2009)

Data: Domingo, 4 de outubro de 2009

Rodada: 27ª rodada

Horário: 18h30

Estádio: Maracanã

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Público pagante: 78.409

Público total: 82.566

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Placar final

Flamengo 2 x 0 Fluminense

Gols:

Flamengo: Adriano (6' e 18'/2ºT)

Flamengo

Técnico: Rogério Lourenço

Escalação: Bruno; Leonardo Moura, David, Ronaldo Angelim e Everton; Maldonado, Airton, Toró (Willians), Petkovic; Zé Roberto e Denis Marques (substituído no intervalo).

Destaques: Adriano (entrou no lugar de Denis Marques no intervalo), autor dos dois gols.

Fluminense

Técnico: Muricy Ramalho

Escalação: Rafael; Ruy, Digão, Cássio e Luiz Alberto; Fabinho, Diguinho, Marquinho e Conca; Alan e Adeílson.

Destaques negativos: Fabinho e Diguinho muito criticados.