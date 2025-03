Derrotas do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Mesmo sendo a Seleção Brasileira a única que participou de todas as Copas do Mundo, o Brasil já sofreu 17 derrotas em jogos válidos pelas Eliminatórias. Confira a lista completa, organizada por ano:

• 1993 – Bolívia 2 x 0 Brasil (La Paz)

• 2000 – Paraguai 2 x 1 Brasil (Assunção)

• 2000 – Chile 3 x 0 Brasil (Santiago)

• 2001 – Equador 1 x 0 Brasil (Quito)

• 2001 – Uruguai 1 x 0 Brasil (Montevidéu)

• 2001 – Argentina 2 x 1 Brasil (Buenos Aires)

• 2001 – Bolívia 3 x 1 Brasil (La Paz)

• 2004 – Equador 1 x 0 Brasil (Quito)

• 2005 – Argentina 3 x 1 Brasil (Buenos Aires)

• 2008 – Paraguai 2 x 0 Brasil (Assunção)

• 2009 – Bolívia 2 x 1 Brasil (La Paz)

• 2015 – Chile 2 x 0 Brasil (Santiago)

• 2023 – Brasil 0 x 1 Argentina (Maracanã)

• 2023 – Colômbia 2 x 1 Brasil (Barranquilla)

• 2023 – Uruguai 2 x 0 Brasil (Montevidéu)

• 2024 – Paraguai 1 x 0 Brasil (Assunção)

• 2025 – Argentina 4 x 1 Brasil (Buenos Aires)

Os três piores placares da Seleção nas Eliminatórias

Entre todas essas derrotas, três resultados se destacam como os mais expressivos e dolorosos para a Seleção Brasileira, seja pela diferença de gols ou pelo contexto do confronto.

Argentina 4 x 1 Brasil – 2025

Essa foi a maior goleada sofrida pelo Brasil em toda a história das Eliminatórias. O clássico sul-americano, disputado em Buenos Aires, terminou com um desempenho muito abaixo do esperado da Seleção. O revés histórico expôs fragilidades técnicas e defensivas do time comandado por uma geração ainda em reconstrução.

Chile 3 x 0 Brasil – 2000

A segunda maior derrota da Seleção ocorreu em Santiago, no início das Eliminatórias para a Copa de 2002. O Brasil foi completamente dominado pelos chilenos e deixou o campo com uma atuação apagada. Essa derrota foi decisiva para mudanças no comando técnico e despertou um alerta sobre a dificuldade da campanha sul-americana.

continua após a publicidade

Bolívia 3 x 1 Brasil – 2001

Atuar na altitude de La Paz sempre foi um desafio para a Seleção, mas a derrota por 3 a 1 para a Bolívia em 2001 foi especialmente marcante. O resultado deixou o Brasil pressionado na reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, competição que, posteriormente, terminaria com o penta mundial.

Brasil e as dificuldades fora de casa

A maioria das derrotas da Seleção Brasileira nas Eliminatórias aconteceu fora de casa, evidenciando as dificuldades enfrentadas nos estádios sul-americanos, especialmente em jogos na altitude e em ambientes hostis. Equador, Bolívia e Paraguai, por exemplo, já venceram o Brasil em casa mais de uma vez, e a Argentina sempre representa um clássico com alto grau de dificuldade.

Outro ponto a se destacar é o recente desempenho negativo do Brasil fora e dentro de casa, com três derrotas sofridas apenas em 2023 e uma em 2024, o que liga o alerta para a atual geração da Seleção.