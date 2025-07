O torcedor palmeirense viveu uma noite para esquecer no dia 25 de agosto de 2002. Jogando no Palestra Itália, o Palmeiras foi goleado pelo Atlético-MG por 4 a 0 em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação dominante na segunda etapa e brilho de Mancini, o Galo construiu uma das vitórias mais expressivas daquela edição. O Lance! relembra Palmeiras 0 x 4 Atlético-MG no Brasileirão 2002.

Palmeiras 0 x 4 Atlético-MG no Brasileirão 2002: Galo vence com autoridade no Parque Antártica

O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances claras de gol. A defesa do Palmeiras até conseguiu se segurar até os 21 minutos, quando Mancini abriu o placar. A equipe da casa tentou reagir, mas não conseguiu furar o sistema defensivo bem montado pelo técnico Geninho. No fim da etapa inicial, Mancini voltou a marcar, levando o Atlético ao intervalo com 2 a 0 no placar.

Na segunda etapa, o cenário se agravou para o time dirigido por Murtosa. Sem criatividade no meio-campo e com pouca presença ofensiva, o Verdão foi presa fácil para os contra-ataques mineiros. Leonardo Oliveira, que havia saído do banco, marcou o terceiro aos 27 minutos. Aos 40, Souza fechou a conta e decretou o sonoro 4 a 0 fora de casa.

A goleada aumentou a pressão sobre o Palmeiras, que fazia campanha irregular no início do campeonato em que terminaria rebaixado. Já o Atlético-MG comemorou uma vitória maiúscula longe de seus domínios, com destaque absoluto para Mancini, autor de dois gols e principal nome da partida.

Goleada histórica do Galo no Palestra Itália

O confronto entre Palmeiras e Atlético-MG sempre teve uma carga histórica importante, com encontros decisivos e grandes atuações. Em 2002, o Galo protagonizou um de seus melhores jogos como visitante, dominando o Verdão dentro de São Paulo e aplicando uma goleada que ficou marcada naquela edição do Brasileirão.

Mancini foi o nome do jogo. Aos 21 minutos do primeiro tempo, ele abriu o placar e começou a desmontar o plano palmeirense. A situação ficou ainda mais delicada nos acréscimos, quando ele marcou o segundo em jogada individual. A vantagem deu tranquilidade para o Atlético-MG explorar os espaços e ditar o ritmo do jogo no segundo tempo.

Leonardo Oliveira e Souza, ambos saindo do banco de reservas, completaram a goleada com gols aos 27 e aos 40 minutos da etapa final, respectivamente. Do lado palmeirense, nem Dodô nem Juninho conseguiram fazer a diferença. A equipe de Murtosa teve dificuldades de criação e não encontrou antídoto para a eficiência atleticana.

Além da importância esportiva, o resultado gerou impacto emocional no Palmeiras, que acabaria rebaixado ao fim daquela temporada – um dos episódios mais dolorosos da história do clube. Para o Atlético-MG, o jogo foi um marco positivo numa campanha mediana, mas que teve momentos de brilho como esse.

Ficha técnica – Palmeiras 0 x 4 Atlético-MG

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (2002)

Data: Domingo, 25 de agosto de 2002

Horário: (não informado)

Estádio: Palestra Itália (Parque Antártica)

Local: São Paulo (SP)

Rodada: 5ª rodada

Placar final

Palmeiras 0 x 4 Atlético-MG

Gols:

Mancini, aos 21'/1ºT e 45'/1ºT

Leonardo Oliveira, aos 27'/2ºT

Souza, aos 40'/2ºT

Palmeiras

Técnico: Murtosa

Escalação: Marcos; Arce, Alexandre, Thiago Matias e Diego Souza; Paulo, Assunção, Fabiano Eller e Juliano Vicentini; Darío Muñoz, Dodô e Juninho.

Atlético-MG

Técnico: Geninho

Escalação: Edmar Dida; Batata, Ronildo, Carlos Gutiérrez e Nem; Mancini, Hélcio Alisk, Alexandre, Marques, Paulinho e Renaldo.