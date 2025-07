Por onde anda Mauricinho, ex-atacante do Flamengo?

Nos anos 1990, o jovem Maurício Francisco do Carmo Júnior, conhecido como Mauricinho, surgiu como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Nascido em Lins, no interior de São Paulo, ele passou pelas categorias de base do Guarani e chegou a integrar a Seleção Brasileira sub-20, com direito a título sul-americano no currículo. Com boa movimentação, habilidade e presença ofensiva, logo chamou atenção de clubes maiores. Saiba por onde anda Mauricinho.

Começo no Juventude e no Guarani

Sua trajetória profissional começou de forma promissora no Guarani, onde foi campeão da Taça São Paulo de Juniores em 1992, vencendo o poderoso São Paulo na final. O bom desempenho o levou ao Juventude, patrocinado pela Parmalat, onde viveu seus melhores momentos como profissional. Lá, Mauricinho conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro em 1994.

Em 1995, foi contratado pelo Flamengo para integrar o famoso "ataque dos sonhos", ao lado de Romário, Edmundo e Sávio, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. No entanto, não teve espaço para brilhar com tantas estrelas ao seu redor. Ainda passou por outros clubes como Coritiba, Botafogo-SP, Bragantino, Brasil de Pelotas e Iraty, mas enfrentou lesões que frearam sua carreira.

Aos 29 anos, uma séria lesão no joelho o tirou dos gramados em definitivo. Longe do futebol profissional desde 2003, Mauricinho deixou para trás a vida de atleta e passou a viver longe dos holofotes, levando uma rotina simples e familiar em sua cidade natal.

Por onde anda Mauricinho, ex-jogador do Flamengo?

Após encerrar a carreira precocemente por conta de uma lesão no joelho, Mauricinho passou a trabalhar como representante comercial em Lins (SP), sua cidade natal. Casado com Suellen Novais, adotou uma vida discreta e afastada do mundo esportivo, a ponto de nem mesmo acompanhar partidas de futebol com frequência.

Em entrevistas raras, Mauricinho revelou que o fim da carreira foi doloroso, mas optou por seguir em frente, buscando estabilidade e paz fora dos campos. A ausência de aparições públicas, envolvimento com comissões técnicas ou qualquer cargo no futebol reforça sua decisão de se desligar totalmente do esporte após a aposentadoria.

Embora tenha convivido com grandes nomes e feito parte de momentos históricos, como o Flamengo centenário de 1995, Mauricinho construiu uma nova vida fora das quatro linhas, lembrado com carinho pelos torcedores que acompanharam o início promissor de sua trajetória.

Clubes em que Mauricinho atuou

Guarani (até 1994)

Juventude (1994–1995)

Flamengo (1995)

Coritiba (1996)

Botafogo-SP (1997)

Matonense-SP (1998)

Brasil de Pelotas (1998)

Bragantino (1998)

Iraty (1999)

Com carreira interrompida aos 29 anos, Mauricinho deixou os gramados sem alcançar o estrelato que muitos previam no início. Ainda assim, marcou presença em clubes importantes e participou de momentos simbólicos, como o time do Flamengo em seu centenário e o Juventude campeão da Série B. Hoje, leva uma vida longe do futebol, mas sua trajetória continua viva na memória dos torcedores mais atentos.