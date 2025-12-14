menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLancepédia

Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil; relembre os confrontos e estatísticas

Clássico carioca na Copa do Brasil mostra equilíbrio nos confrontos.

Lance!
São Paulo (SP)
Dia 14/12/2025
06:57
Fluminense e Vasco fazem clássico decisivo no Maracanã pela semifinal da Copa do Brasil. (Foto: ANDERSON BRASIL/Agência Enquadrar/Gazeta Press)
Fluminense e Vasco fazem clássico decisivo no Maracanã pela semifinal da Copa do Brasil. (Foto: ANDERSON BRASIL/Agência Enquadrar/Gazeta Press)
Ver Resumo da matéria por IA
Confronto Fluminense x Vasco é raro na Copa do Brasil.
Vasco nunca perdeu, com 2 vitórias e 3 empates.
Último jogo foi em 2025, Vasco venceu por 2 a 1.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O confronto Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil é raro, mas historicamente equilibrado e marcado por jogos tensos, placares curtos e classificações definidas por detalhe. Mesmo com apenas cinco encontros registrados na competição, os duelos foram suficientes para criar uma narrativa própria dentro do clássico carioca: domínio vascaíno em resultados diretos, mas grande incidência de empates que prolongam a rivalidade em disputas eletrizantes. O Lance! relembra os confrontos entre Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Vasco nunca perdeu para o Fluminense na Copa do Brasil e soma duas vitórias e três empates, incluindo um triunfo importante fora de casa em 2006, ainda no antigo formato do torneio. Já o Fluminense, apesar de campanhas mais fortes em outras décadas, nunca conseguiu superar o rival dentro dessa competição.

O capítulo mais recente aconteceu em 11 de dezembro de 2025, na semifinal da Copa do Brasil, com vitória vascaína por 2 a 1 no Maracanã. O jogo deixou o Fluminense pressionado para o confronto decisivo, também no Maracanã, em 14 de dezembro. O cenário torna a semifinal uma das mais intensas do clássico nos últimos anos, já que vale vaga em uma final nacional.

continua após a publicidade

A seguir, veja o histórico completo, o desempenho de cada equipe como mandante, estatísticas gerais, recordes e todos os confrontos já realizados.

Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil

Equilíbrio histórico com vantagem vascaína

Pela Copa do Brasil — única competição que contabiliza confrontos oficiais entre os clubes nessa base histórica — foram disputados 5 jogos, com o seguinte retrospecto:

continua após a publicidade
  • Fluminense: 0 vitórias
  • Empates: 3 (60%)
  • Vasco: 2 vitórias (40%)

Mesmo com poucos encontros, o padrão fica claro: o Vasco pontua mais, mas sem abrir grande distância no placar. Todos os jogos foram decididos por um gol ou terminaram empatados.

Desempenho do Fluminense em casa

O Fluminense enfrentou o Vasco duas vezes em mando tricolor pela Copa do Brasil:

  • 2 jogos
  • 1 empate (50%)
  • 1 vitória do Vasco (50%)
  • 0 vitórias do Fluminense

A equipe sofreu gols em todas as partidas que disputou como mandante no torneio e terá novamente o Maracanã como palco para tentar reverter o cenário na semifinal de 2025.

Desempenho do Vasco em casa

Jogando como mandante, o Vasco mantém números mais sólidos:

  • 3 jogos
  • 2 empates (67%)
  • 1 vitória (33%)
  • Nenhuma derrota

O Vasco ainda não perdeu para o Fluminense na Copa do Brasil, independentemente de onde atua. Em casa, a consistência defensiva foi determinante, especialmente nos confrontos de 2000 e 2006.

Últimos jogos e momento recente

Último jogo

  • Copa do Brasil 2025 – Semifinal (ida)
  • 11/12/2025, Maracanã
  • Vasco 2 x 1 Fluminense

O Vasco construiu vantagem com atuação firme e levou a disputa para novo clássico no mesmo estádio.

Próximo jogo

Copa do Brasil 2025 – Semifinal (volta)

  • 14/12/2025, Maracanã
  • Fluminense x Vasco

A vaga na final será decidida no segundo clássico seguido em apenas três dias.

Recordes de Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil

Vasco

  • Maior vitória fora de casa: 1–0 (2006)

Foi o único triunfo como visitante no histórico e marcou a classificação vascaína para a final daquele ano.

Não há registros de goleadas entre as equipes na competição — outro sinal do equilíbrio.

Números gerais das equipes no duelo

Fluminense

  1. 5 jogos
  2. 0 vitórias
  3. 3 empates
  4. 2 derrotas
  5. 5 gols marcados
  6. 7 gols sofridos
  7. Marcou em 80% dos jogos
  8. Sofreu gols em todas as partidas

Máximas sequências:

  • 1 derrota consecutiva
  • 2 jogos de invencibilidade

Vasco

  1. 5 jogos
  2. 2 vitórias
  3. 3 empates
  4. 0 derrotas
  5. 7 gols marcados
  6. 5 gols sofridos
  7. Marcou em todos os jogos
  8. Sofreu gols em 80%

Máximas sequências:

  • 1 vitória consecutiva
  • 2 jogos sem vencer

Todos os confrontos entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil

  • 2025: Vasco 2–1 Fluminense – semifinal
  • 2006: Vasco 1–1 Fluminense – semifinal
  • 2006: Fluminense 0–1 Vasco – semifinal
  • 2000: Vasco 2–2 Fluminense – oitavas
  • 2000: Fluminense 1–1 Vasco – oitavas

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
