Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil; relembre os confrontos e estatísticas
Clássico carioca na Copa do Brasil mostra equilíbrio nos confrontos.
- Matéria
- Mais Notícias
O confronto Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil é raro, mas historicamente equilibrado e marcado por jogos tensos, placares curtos e classificações definidas por detalhe. Mesmo com apenas cinco encontros registrados na competição, os duelos foram suficientes para criar uma narrativa própria dentro do clássico carioca: domínio vascaíno em resultados diretos, mas grande incidência de empates que prolongam a rivalidade em disputas eletrizantes. O Lance! relembra os confrontos entre Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Vasco nunca perdeu para o Fluminense na Copa do Brasil e soma duas vitórias e três empates, incluindo um triunfo importante fora de casa em 2006, ainda no antigo formato do torneio. Já o Fluminense, apesar de campanhas mais fortes em outras décadas, nunca conseguiu superar o rival dentro dessa competição.
O capítulo mais recente aconteceu em 11 de dezembro de 2025, na semifinal da Copa do Brasil, com vitória vascaína por 2 a 1 no Maracanã. O jogo deixou o Fluminense pressionado para o confronto decisivo, também no Maracanã, em 14 de dezembro. O cenário torna a semifinal uma das mais intensas do clássico nos últimos anos, já que vale vaga em uma final nacional.
A seguir, veja o histórico completo, o desempenho de cada equipe como mandante, estatísticas gerais, recordes e todos os confrontos já realizados.
Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil
Equilíbrio histórico com vantagem vascaína
Pela Copa do Brasil — única competição que contabiliza confrontos oficiais entre os clubes nessa base histórica — foram disputados 5 jogos, com o seguinte retrospecto:
- Fluminense: 0 vitórias
- Empates: 3 (60%)
- Vasco: 2 vitórias (40%)
Mesmo com poucos encontros, o padrão fica claro: o Vasco pontua mais, mas sem abrir grande distância no placar. Todos os jogos foram decididos por um gol ou terminaram empatados.
Desempenho do Fluminense em casa
O Fluminense enfrentou o Vasco duas vezes em mando tricolor pela Copa do Brasil:
- 2 jogos
- 1 empate (50%)
- 1 vitória do Vasco (50%)
- 0 vitórias do Fluminense
A equipe sofreu gols em todas as partidas que disputou como mandante no torneio e terá novamente o Maracanã como palco para tentar reverter o cenário na semifinal de 2025.
Desempenho do Vasco em casa
Jogando como mandante, o Vasco mantém números mais sólidos:
- 3 jogos
- 2 empates (67%)
- 1 vitória (33%)
- Nenhuma derrota
O Vasco ainda não perdeu para o Fluminense na Copa do Brasil, independentemente de onde atua. Em casa, a consistência defensiva foi determinante, especialmente nos confrontos de 2000 e 2006.
Últimos jogos e momento recente
Último jogo
- Copa do Brasil 2025 – Semifinal (ida)
- 11/12/2025, Maracanã
- Vasco 2 x 1 Fluminense
O Vasco construiu vantagem com atuação firme e levou a disputa para novo clássico no mesmo estádio.
Próximo jogo
Copa do Brasil 2025 – Semifinal (volta)
- 14/12/2025, Maracanã
- Fluminense x Vasco
A vaga na final será decidida no segundo clássico seguido em apenas três dias.
Recordes de Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil
Vasco
- Maior vitória fora de casa: 1–0 (2006)
Foi o único triunfo como visitante no histórico e marcou a classificação vascaína para a final daquele ano.
Não há registros de goleadas entre as equipes na competição — outro sinal do equilíbrio.
Números gerais das equipes no duelo
Fluminense
- 5 jogos
- 0 vitórias
- 3 empates
- 2 derrotas
- 5 gols marcados
- 7 gols sofridos
- Marcou em 80% dos jogos
- Sofreu gols em todas as partidas
Máximas sequências:
- 1 derrota consecutiva
- 2 jogos de invencibilidade
Vasco
- 5 jogos
- 2 vitórias
- 3 empates
- 0 derrotas
- 7 gols marcados
- 5 gols sofridos
- Marcou em todos os jogos
- Sofreu gols em 80%
Máximas sequências:
- 1 vitória consecutiva
- 2 jogos sem vencer
Todos os confrontos entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil
- 2025: Vasco 2–1 Fluminense – semifinal
- 2006: Vasco 1–1 Fluminense – semifinal
- 2006: Fluminense 0–1 Vasco – semifinal
- 2000: Vasco 2–2 Fluminense – oitavas
- 2000: Fluminense 1–1 Vasco – oitavas
- Matéria
- Mais Notícias