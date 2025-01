Vitória decide não esperar ‘vaquinha’ atingir meta e vai bancar obras no Barradão

Com medo de não conseguir utilizar o Barradão na Copa Sul-Americana, o Vitória decidiu não esperar a vaquinha, iniciada em 23 de dezembro de 2024, atingir a meta de R$ 4,5 milhões para financiar as trocas da iluminação e do alambrado do estádio. Segundo o presidente Fábio Mota, o clube comprou os equipamentos necessários e já iniciou as obras de modernização.

A campanha de arrecadação foi criada para ajudar o clube a cumprir exigências da Conmebol para que o Vitória possa receber os jogos da competição em casa. No entanto, até a tarde desta segunda-feira (20), apenas R$ 458.535, ou seja, cerca de 10% do valor pretendido, foi arrecadado.

- A gente abriu a vaquinha, precisaria arrecadar R$ 4,5 milhões. Arrecadamos R$ 400 mil. Não podemos esperar a vaquinha, sob pena de não jogar aqui. Nós tomamos a iniciativa de comprar parcelado. Compramos o LED e os vidros necessários. Vamos tranquilizar a torcida dizendo que a Sul-Americana será disputada no Barradão, com tudo dentro dos padrões exigidos. A campanha de arrecadação, porém, continuará ativa, e contamos com o apoio da torcida para minimizar os custos - afirmou Mota.

Ainda de acordo com o presidente, a nova iluminação será inaugurada no dia 29 de janeiro, quando o time enfrentará o Jacobina pelo Campeonato Baiano. As obras no alambrado também já estão sendo realizadas para garantir a segurança e a adequação do estádio.

Torcedores e jogadores do Vitória comemorando no Barradão (Foto: Divulgação/Vitória)

Acordo por naming rights fez falta

Em 2024, o Vitória passou perto de fechar um acordo de venda dos namings rights do Barradão para o site de acompanhantes Fatal Model, que é um dos patrocinadores presentes na camisa do clube. A empresa fez uma oferta de R$ 100 milhões para explorar o nome do estádio por dez anos. A casa do Vitória passaria a se chamar "Arena Fatal Model Barradão".

Os sócios do clube chegaram a votar e aprovar a venda, mas o negócio não foi para frente. Após meses de negociação, em junho de 2024, a Fatal Model anunciou a desistência da compra. Segundo o site, um dos motivos que levou à decisão foi a resistência por parte da imprensa em mencionar o novo nome da arena.

- Uma das premissas para estabelecer o contrato de R$ 100 milhões, pelos direitos de uso do nome do Barradão, era garantir que a grande mídia respeitaria e associaria a marca da Fatal Model ao estádio durante o tempo do contrato. Contudo, após diversas tratativas com canais de televisão e internet, vimos grande resistência por parte da imprensa em mencionar o novo nome. Tal constatação, com a negativa de veículos em citarem o novo nome do estádio, acaba por inviabilizar a execução do projeto, uma vez que afetaria a exposição da marca da Fatal Model, avaliada na proposta inicial - afirmou a empresa em nota na época.

O dinheiro que o clube receberia com a venda dos naming rights seria usado para melhorias no estádio, como a construção de cobertura, e também poderia ajudar o Vitória a atender as exigências da Conmebol para a utilização do Barradão na Sul-Americana.