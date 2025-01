Santa Cruz assina acordo para vender SAF; veja quais clubes podem aderir ao modelo em 2025

Desde a aprovação da Lei das SAF (Sociedades Anônimas do Futebol), em 2021, o modelo clube-empresa ganhou espaço rapidamente no futebol brasileiro. O ano de 2025 já começou com mais um clube dando um passo em direção a esse modelo. Na segunda-feira (13), o Santa Cruz assinou uma proposta vinculante para a venda de sua SAF aos empresários Vinícius Diniz e Márcio Cadar.

O acordo determina a venda de 90% das ações da SAF do Santa Cruz, em até 15 anos, por R$ 1 bilhão. Os novos donos do clube devem investir em melhorias no estádio do Arruda e no CT, além de assumir integralmente as dívidas do Tricolor. Agora, segundo o clube, será realizada a finalização da due diligence (checagem de informações) e dos trâmites burocráticos, como ajustes no plano de Recuperação Judicial, para que a gestão da SAF seja iniciada.

Mas o Santa Cruz não deve ser o único a se tornar SAF em 2025. O Lance! Biz levantou uma lista de quais clubes planejam seguir pelo mesmo caminho do Tricolor nos próximos meses.

Fluminense

O Fluminense conta com a ajuda do banco BTG, desde 2023, para avançar na estruturação de sua SAF. O banco realizou um estudo financeiro a pedido do clube e agora trabalha para encontrar investidores. Diferentemente das intenções demonstradas no início de 2024, agora o presidente Mário Bittencourt diz aceitar a venda do controle total do clube.

Até o momento, no entanto, o Tricolor das Laranjeiras não recebeu nenhuma oferta oficial, mas espera que isso aconteça em breve.

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Ituano

O clube do interior de São Paulo é outro que caminha a passos largos para se tornar SAF. O tema vem sendo debatido nos bastidores do Galo de Itu desde a aprovação da Lei da SAF em 2021, mas ganhou mais força em 2024. Cláusulas foram debatidas e, em outubro, a direção chegou a convocar uma Assembleia Geral de Sócios para votar a proposta de transformação do clube em SAF, mas não obteve quórum. Neste cenário, a decisão foi adiada para uma próxima reunião que será convocada após um período de análise.

continua após a publicidade

Curiosamente, os interessados em adquirir as ações da SAF do Ituano são seus atuais gestores: Juninho Paulista e Paulo Silvestri.

Náutico

O Náutico também negocia a venda de sua SAF. O clube busca acertar até o dia 4 de fevereiro uma proposta vinculante para que o Consórcio Timbu compre 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol do clube.

O acordo que vem sendo negociado entre o alvirrubro e a empresa trata de investimentos no futebol do clube com valor mínimo estipulado por pelo menos 10 anos, melhorias no CT e na sede social, reforma no estádio dos Aflitos e pagamento das dívidas do clube, que são de cerca de R$ 250 milhões.

Se o contrato for assinado, o próximo passo para que o Náutico se torne SAF será levar a proposta para votação no Conselho Deliberativo e, se aprovada, para a Assembleia Geral de Sócios.

Sede do Náutico (Foto: Tiago Caldas/Clube Náutico Capibaribe)

Guarani

O tradicional clube do interior paulista é outro que começa a dar seus primeiros passos a caminho de se tornar um SAF. No final de 2024, uma reunião entre membros do Conselho Deliberativo teve como ponto principal a discussão de uma reforma no estatuto do clube para permitir a sua transformação em Sociedade Anônima do Futebol. No entanto, nada ficou definido.

Agora, os debates internos seguem. A presidência do Guarani até contratou uma consultoria para ajudar na avaliação do mercado. A expectativa é de que a mudança no estatuto possa ser realizada ainda no início de 2025, com a reunião dos conselheiros, e depois a proposta seja levada à Assembleia Geral.

Joinville

O Joinville trabalha para se transformar em SAF nos próximos três meses. O clube, que passa por dificuldades financeiras, já aprovou a possibilidade de se tornar clube-empresa em uma assembleia do Conselho Deliberativo. Renato Valentim, dono do Boston City FC, seria um dos interessados em investir na SAF do clube.

Inicialmente, porém, a intenção da direção do JEC é manter 100% das ações até que encontrar o comprador ideal.

- Todas as partes burocráticas já estão prontas. Não é uma promessa de que o clube vá se tornar uma SAF. O Joinville será inicialmente o dono de 100% da SAF e aguardará o momento certo para atrair investimentos. É possível que, no início, tenhamos aportes em cotas minoritárias pelos investidores com quem estamos conversando. Assim, o Joinville terá capital injetado, mas esses investidores não terão controle do clube - explicou o presidente do clube, Darthanhan Oliveira, em entrevista à rádio CBN Joinville na primeira semana se 2025.

Bandeirinha com o escudo do Joinville (Foto: Jackson Gembro/Arquivo JEC)

Botafogo-PB

O Botafogo-PB talvez seja o clube desta lista que está mais próximo de poder afirmar que se tornou oficialmente uma SAF. No dia 21 de dezembro de 2024, sua Assembleia Geral aprovou a implementação do modelo. O projeto prevê a compra de 90% das ações da SAF do clube por Lucas Franzato e Celso Colombo Neto. O investimento será de R$ 300 milhões, em 15 anos.

Agora, o clube se prepara para fazer os últimos trâmites burocráticos, como registrar o novo estatuto na Junta Comercial do Estado da Paraíba, para então assinar o contrato de venda e implementar oficialmente a SAF.