Mapa do Patrocínio: veja marcas que dominaram a Série A de 2024 e times com mais parcerias

Os times da Série A do Brasileirão tiveram um aumento no número de patrocinadores que estamparam seus uniformes em 2024. É o que aponta o Mapa do Patrocínio, feito pelo Ibope Recupom. Segundo o estudo, 132 marcas diferentes estiveram presentes nos uniformes dos 20 times da elite do futebol brasileiro no ano, o que representa um aumento de 13% em relação a 2023, quando foram registradas 117 marcas.

continua após a publicidade

➡️ Brasileirão 2025 pode ter 90% dos times com bets como patrocinador máster; entenda

Para o Ibope, esse aumento foi impulsionado pela expansão na quantidade de contratos de patrocínios pontuais, que passaram de sete, em 2023, para 25 em 2024, uma evolução de 257%. Nove dos 20 clubes recorreram a esse tipo de patrocínio em algum momento da temporada, sendo o Fortaleza o clube que mais vezes utilizou esse recurso. O Leão fechou 9 contratos pontuais em 2024.

A Unimed foi a marca que se fez presente em mais equipes, seis no total. O segundo lugar ficou com Esportes da Sorte e Zé Delivery, empatados com quatro equipes cada.

continua após a publicidade

Já o clube que contou com a maior quantidade de patrocínios diferentes em 2024 foi o Fortaleza, que estampou 20 marcas em seu uniforme. O time ocupou o posto pelo sexto ano consecutivo. Cruzeiro aparece em segundo lugar no estudo, com 15 marcas, e o Corinthians em terceiro, com 13.

Lance da partida entre Fluminense e Fortaleza no Brasileirão de 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Quando se trata de fornecedor de material esportivo, a marca mais presente em 2024 foi a Adidas, que desbancou a Umbro e manteve contrato com quatro times diferentes.

continua após a publicidade

Outro ponto levantado pelo estudo foi a taxa de permanência das marcas. Os dados mostram que 52% das empresas que eram patrocinadoras em 2023 permaneceram com o apoio em 2024, seja em acordos regulares, pontuais ou como fornecedores de material esportivo.

Setores mais presentes

Os cinco setores com mais marcas presentes como patrocinadoras nos uniformes dos clubes da Série A em 2024 representaram 55% de todos os patrocinadores. Veja o ranking:

1 - Financeiro (bancos, financeiras, corretoras, consórcios, seguradoras, cartões e métodos de pagamentos): 20 marcas

20 marcas 2 - Casas de Apostas: 15 marcas

15 marcas 3 - Serviços de Saúde: 13 marcas

13 marcas 4 - Alimentação: 11 marcas

11 marcas 5 - Imobiliário, construção e acabamento: 7 marcas

Ainda segundo o estudo, as categorias que formam o Setor Financeiro registraram um aumento de 25% no volume de marcas frente a 2023, passando de 16 para 20, com grande destaque para a categoria de Consórcios.

Se o setor financeiro registrou o principal aumento, o Imobiliário perdeu espaço. Para se ter uma ideia, na temporada de 2020, 30 marcas do setor atuaram como patrocinadoras. Já em 2024, apenas 7 apareceram nos uniformes dos times da Série A.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Domínio no patrocínio máster

Quem tomou conta da principal posição das camisas dos times em 2024 foram as casas de apostas. O setor dominou os acordos de patrocínio máster pela terceira temporada consecutiva. No ano passado estiveram presente em 18 clubes com 15 marcas diferentes. E a tendência é que essa predominância siga em 2025.