Copa do Nordeste 2025: saiba qual será a premiação para o time campeão

A Copa do Nordeste 2025 começa no próximo dia 22 e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) já definiu qual a premiação que será dada ao campeão da edição deste ano. Além do prêmio do time vencedor, também serão distribuídos valores pela participação de cada equipe e pela evolução no torneio. O Lance! Biz te mostra agora.

Os times receberão cotas só por participarem da fase de grupos da competição. Essa premiação inicial está dividida em três faixas. Segundo o "ge", Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport receberão R$ 3,5 milhões pela participação; CRB, Vitória, CSA e Sampaio Corrêa em bolsarão R$ 2,6 milhões; Náutico, Confiança, Ferroviário e Altos ganharão R$ 2 milhões; e, na última faixa, América-RN, Juazeirense, Moto Club e Sousa-PB receberão R$ 1,3 milhões.

Os times que se classificarem para as fases de mata-mata passam a acumular também as premiações pelo avanço na competição. Assim, quem chegar às quartas de final receberá R$ 550 mil. Os classificados para as semifinais receberão R$ 770 mil cada. Já o grande campeão recebe mais R$ 2,2 milhões e o vice, R$ 1,4 milhão.

Assim, o time campeão da Copa do Nordeste pode receber cerca de R$ 7 milhões em prêmios, se tiver feito parte da primeira faixa das cotas da fase de grupo. Um campeão saído da última faixa pode chegar ao prêmio de R$ 4,8 milhões.

A edição deste ano

A Copa do Nordeste 2025 chega a sua 22ª edição consolidada como o maior torneio regional de clubes do país. Este ano, a competição reúne 16 equipes, sendo cinco delas integrantes da Série A do Campeonato Brasileiro: Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória.

Durante a cerimônia de sorteio dos grupos, o presidente da CBF, Ednaldo Barbosa, disse que a Copa terá um recorde de investimentos para federações e clubes.

- A edição 2025 terá novamente recorde de investimentos para federações e clubes, com mais de R$ 50 milhões. Nestes dois anos, praticamente dobramos o aporte financeiro, conseguimos crescer o número de patrocinadores e lotamos vários estádios por todos os Estados do Brasil - disse o presidente da CBF.