O que é ‘Fatal Model’, empresa que se ofereceu para bancar Pogba no Corinthians

A Fatal Model ganhou os noticiários nesta segunda-feira (16) ao se oferecer para ajudar o Corinthians a contratar e pagar o salário do jogador francês Paul Pogba. A empresa entrou em contato com a diretoria do clube alvinegro por e-mail afirmando que está disposta a pagar um salário de R$ 3 a 4 milhões para o astro. O Timão, no entanto, veio a público dizer que não há negociação em andamento, mas que agradece o interesse da empresa. Mas, afinal, que empresa é essa e qual a ligação dela com o futebol? O Lance! Biz te explica.

Corinthians recusa ajuda da Fatal Model para contratar Pogba

Criada em 2016, a Fatal Model é uma plataforma de anúncios de acompanhantes. Segundo a própria empresa, são, em média, 20 milhões de usuários e 54,4 milhões de visitas mensais.

A tentativa de patrocinar a vinda de Pogba para o Corinthians não é nem de longe o primeiro passo da empresa no mercado esportivo.

A Fatal Model foi a maior patrocinadora da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023 e de 2024. Times da Série B como Brusque, CRB, Paysandu, Vila Nova, Ponte Preta e Amazonas levaram em suas camisas a marca da empresa como patrocinadora neste ano. Além disso, a plataforma também patrocina o Vitória na Série A.

Logo da Fatal Model estampado na camisa do CRB durante partida da Série B do Brasileirão 2024 (Foto: Felipe Sostenes/AGIF)

Em 2024, a Fatal Model também foi patrocinadora oficial dos Campeonatos Gaúcho e Carioca e da Supercopa do Brasil, assim como esteve presente em amistosos internacionais da Seleção Brasileira. A marca ainda teve direito de exposição em placas de publicidade de 600 jogos das séries A e B do Brasileirão deste ano.

A empresa afirmou ao Lance! que mantém conversas com o Corinthians há algum tempo e que viu no caso do jogador francês uma chance de retomar o contato com um dos maiores clubes do futebol brasileiro, seguindo sua intenção de fortalecer sua presença no mercado esportivo.