A Diretoria de Competições da CBF anunciou, nesta quinta-feira (16), a tabela detalhada das três primeiras rodadas da Copa do Nordeste 2025. O torneio, principal evento do futebol da região, começará na próxima terça, 21 de janeiro, com o Fortaleza, atual campeão, enfrentando o Moto Club (MA), às 20h (de Brasília), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

continua após a publicidade

➡️ Globo supera entrave e anuncia transmissão inédita de campeonato



No mesmo dia, o CSA (AL) encara o Confiança (SE), às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. No dia seguinte, o América-RN recebe o Juazeirense (BA), às 19h, na Arena das Dunas, em Natal. Logo depois, três jogos acontecem simultaneamente, às 21h30: Ferroviário (CE) x Sport, no Presidente Vargas, em Fortaleza; CRB (AL) x Vitória, no Rei Pelé, em Maceió; e Náutico x Ceará, nos Aflitos, no Recife.



A rodada de abertura da Copa do Nordeste é concluída na quinta, com o Altos (PI) visitando o Sousa (PB), às 19h, no Marizão. Em seguida, às 20h, o Bahia enfrentará o Sampaio Corrêa, na Arena Fonte Nova, em Salvador, encerrando a primeira semana de jogos.

➡️ Campeões da Copa do Nordeste: conheça todos

Atual campeão, Fortaleza estreia contra o moto Club (Foto: Itawi Albuquerque/AGIF)

Veja a tabela com as três primeiras rodadas da Copa do Nordeste

Primeira rodada da Copa do Nordeste

Terça, 21 de janeiro

20h Fortaleza x Moto Club - Presidente Vargas (Fortaleza, CE)

21h30m CSA x Confiança - Rei Pelé (Maceió, AL)

Quarta, 22 de janeiro

19h América-RN x Juazeirense - Arena das Dunas (Natal, RN)

21h30m Ferroviário x Sport - Presidente Vargas (Fortaleza, CE)

21h30m CRB x Vitória - Rei Pelé (Maceió, AL)

21h30m Náutico x Ceará - Aflitos (Recife, PE)

continua após a publicidade

Quinta, 23 de janeiro

19h Sousa x Altos - Marizão (Sousa, PB)

20h Bahia x Sampaio Corrêa - Arena Fonte Nova (Salvador, BA)

Segunda rodada da Copa do Nordeste

Terça, 4 de fevereiro

19h Sampaio Corrêa x América-RN - Castelão (São Luís, MA)

21h30m Sport x Fortaleza - Ilha do Retiro (Recife, PE)

21h30m Vitória x Sousa - Manoel Barradas (Salvador, BA)

Quarta, 5 de fevereiro

19h Confiança x Náutico - Arena Batistão (Aracaju, SE)

19h Juazeirense x Bahia - Adauto Moraes (Juazeiro, BA)

21h30m Moto Club x Ferroviário - Castelão (São Luis, MA)

21h30m Altos x CRB - Lindolfo Monteiro (Teresina, PI)

21h30m Ceará x CSA - Presidente Vargas (Fortaleza, CE)

continua após a publicidade

Terceira rodada da Copa do Nordeste

Terça, 11 de fevereiro

19h CRB x Moto Club - Rei Pelé (Maceió, AL)

19h Ceará x Confiança - Arena Castelão (Fortaleza, CE)

21h30m Altos x Fortaleza - Lindolfo Monteiro (Teresina, PI)

21h30m Bahia x América-RN - Arena Fonte Nova (Salvador, BA)

Quarta, 12 de fevereiro

19h Vitória x Ferroviário - Manoel Barradas (Salvador, BA)

19h Sousa x Sport - Marizão (Sousa, PB)

21h30m Náutico x Juazeirense - Aflitos (Recife, PE)

Quinta, 13 de fevereiro

19h CSA x Sampaio Corrêa - Rei Pelé (Maceió, AL)