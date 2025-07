Veja o valor da multa de Robinho Jr, nova joia do Santos

Promessa das categorias de base do Santos, o atacante Robinho Jr., de 17 anos, passou a ganhar minutos na equipe profissional do clube. Após participar do amistoso contra o Desportivo Ferroviária, o jogador, que possui multa contratual milionária, também esteve em campo na vitória sobre o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Robson Júnior assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos em agosto de 2024, quando tinha 16 anos. O vínculo vai até a metade de 2027, com multa rescisória de 50 milhões de euros para clubes do exterior (cerca de R$ 300 milhões).

O atual contrato do jogador, inclusive, já é tema de discussão para valorização salarial, aumento da multa e, principalmente, extensão do vínculo. Recentemente, Robinho Jr. recebeu sondagens de outros clubes brasileiros, o que fez o Peixe acelerar as conversas para renovação.

Após a estreia oficial na equipe profissional e o destaque na mídia internacional, o Santos deve adiantar as tratativas nas próximas semanas para renovar com o jogador, que herdou a camisa 7 do clube – o mesmo número usado pelo pai em suas passagens pela Vila Belmiro.

Robinho Jr vira protegido de Neymar

Antes mesmo da estreia no profissional, Neymar virou “padrinho” de Robinho Jr. dentro do CT Rei Pelé. O camisa 10 deixou claro que busca retribuir o mesmo apoio que recebeu do pai do garoto quando ainda iniciava sua trajetória no Santos.

O jogador foi artilheiro do Santos sub-17 em 2024 e, em 2025, ganhou oportunidade na Copinha, onde se destacou e passou a treinar com os profissionais.

— Estou aqui para ajudar. Ele é um menino de muito bom coração e torço demais por ele. Fiquei contente de vê-lo pequenininho e ele estrear ao meu lado. O tempo está passando, e rápido, e agora só depende dele. Futebol ele tem — disse Neymar em entrevista após o confronto diante do Flamengo.

— Juninho tem muito potencial. A semelhança com o pai é muito grande. Independente do que o pai dele está passando, ele tem a cabeça muito boa, muito forte. Não é fácil estar no lugar dele, não é fácil estrear dessa forma, com a pressão que leva o nome dele, que ele está — completou.

Quem convive com Robinho Jr. destaca sua personalidade tranquila e o grande potencial dentro de campo. Diferente do pai, o meia-atacante é canhoto, mas mantém características que remetem a Robinho, como o drible e a velocidade, o que tem chamado atenção no clube.