Filho de Robinho vira protegido de Neymar

Neymar decidiu apoiar Robson Jr., conhecido como Juninho, filho de Robinho, em sua trajetória no futebol. O jovem meia-atacante das categorias de base do Santos vem se destacando nos treinos com os profissionais e agora deve contar com o craque como mentor, que visa retribuir o mesmo apoio que recebeu do pai do jogador quando ainda estava começando sua trajetória no Santos.

continua após a publicidade

Com o pai cumprindo pena, Juninho, se destaca entre as categorias sub-17 e sub-20 e é considerado uma das grandes promessas da base do Santos. O jogador foi artilheiro do Santos sub-17 em 2024 e em 2025, ganhou oportunidade na Copinha, onde se destacou e ganhou oportunidades de treinar com os profissionais. Nesta segunda (03), Neymar fez seu primeiro treino com o Santos e botou em prática a promessa de ajudar o jovem jogador.

➡️Neymar faz primeiro treino com elenco do Santos e aumenta ansiedade para estreia



Após o anúncio da chegada de Neymar, Juninho fez uma publicação entusiasmada com a vinda do craque para o Santos. No entanto, foi o comentário do Ney que chamou a atenção de internautas.

continua após a publicidade

- Bora moleque, teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você - comentou Neymar na publicação de Juninho dando boas-vindas ao craque.

O apoio de Neymar

Vale lembrar que, quando era apenas um jovem, Neymar era fã de Robinho e recebeu o apoio do ídolo em 2010, quando começou a se destacar no cenário nacional. Agora, os papéis se inverteram, e o craque quer estar próximo de Juninho, para auxiliá-lo nesse momento de ascensão no futebol.

Partindo desse fato, Neymar planeja alugar uma mansão no Morro Santa Therezinha, condomínio onde Juninho vive com a mãe e os irmãos. A escolha do local foi estratégica, já que fica a menos de dez minutos do CT Rei Pelé e da Vila Belmiro e é o condomínio que Juninho reside, facilitando sua proximidade com o jovem jogador.

continua após a publicidade

Neymar e Juninho almoçando juntos no Santos (Reprodução/Instagram)

Além de Neymar, outros ídolos do Santos também integram a rede de apoio a Juninho. Ex-companheiros de Robinho, como Elano e Renato, têm se mantido próximos à família enquanto o ex-jogador cumpre sua pena de nove anos de prisão por estupro.

Quem convive com Juninho destaca sua personalidade tranquila e seu grande potencial dentro de campo. Diferente do pai, o meia-atacante é canhoto, mas mantém características que remetem a Robinho, como drible e velocidade, o que tem chamado atenção no clube.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos