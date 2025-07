Mesmo após dois anos da entrega oficial das obras de modernização do Santiago Bernabéu, os custos da obra do icônico estádio do Real Madrid não param de subir. Agora, pela primeira vez, o clube revelou os custos totais do projeto até este momento através do seu balanço financeiro da temporada 2024/25. O documento, divulgado nesta quinta-feira (17), mostra o investimento feito na reforma ao longo dos últimos seis anos, período que a arena está em reforma.

Segundo o relatório do Real Madrid, o clube precisou investir 1,3 bilhão de euros, ou R$ 8,4 bilhões na cotação atual, para modernizar a arena entre 2019 e 2024. Os custos totais só foram divulgados neste momento porque a reforma seguiu aumentando os valores mesmo após a entrega oficial da obra e abertura para a capacidade total do estádio.

Na temporada 2024/25, por exemplo, o clube espanhol precisou investir pouco mais de 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) em mais uma etapa do processo de modernização. A extensão do prazo da reforma, por mais que isso não atrapalhe a utilização da arena e a presença do público para jogos e show, disparou o valor que havia sido projetado no início do projeto. No começo das obras, em 2018, uma assembleia havia autorizado o empréstimo de 575 milhões de euros (R$ 3,7 bilhões) para as obras. Outras duas autorizações foram requisitadas e aceitas ao longo dos anos.

Santiago Bernabéu iniciou sua reforma de modernização em 2019. (Foto: Reprodução/Instagram)

O que mudou na reforma do Bernabéu

A transformação do estádio aconteceu dentro e fora do campo. Ao redor da arena, o clube melhorou os acessos e renovou o paisagismo ao redor do estádio. O visual do Bernabéu também foi totalmente modificado do lado de fora e a arena ganhou uma cobertura retrátil, possibilitando que os jogos sejam realizados ao ar livre ou com a temperatura controlada na parte de dentro.

O interior do Santiago Bernabéu ganhou novos camarotes, áreas para eventos de entretenimento, uma discoteca e até um restaurante de gastronomia refinada, com visual luxuoso e moderno.

continua após a publicidade

A principal mudança - e uma das mais tecnológicas - foi a instalação do gramado retrátil. A grama natural fica por cima de uma estrutura que é recolhida para pisos inferiores abaixo do nível da terra, onde são armazenados para manter a qualidade do piso e possibilita que o Bernabéu receba show e outros eventos sem que o campo seja prejudicado ou desgastado.