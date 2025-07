Com gol de Neymar, Santos vence Flamengo na Vila Belmiro

Neymar decidiu a vitória do Santos diante do Flamengo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (16). Na Vila Belmiro, o camisa 10 marcou o gol da vitória alvinegra, já na reta final da partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão. Favorito em campo, o time carioca contou com a posse da bola em seu domínio durante grande parte do jogo. Entretanto, parou no Menino da Vila que, com muita categoria, tirou dois marcadores da jogada e estufou a rede do gol de Rossi.

Com o triunfo, o Peixe chegou aos 14 pontos, ainda na parte inferior da classificação. Já o Flamengo segue com os mesmos 27 que iniciou a rodada, e pode perder a liderança.

Como foi o jogo

O primeiro tempo na Vila Belmiro contou com um Flamengo dominante em campo. A equipe carioca contou com 74% de posse de bola nos primeiros 46 minutos de jogo. Enquanto isso, o Santos buscou jogar no contra-ataque, com Neymar como o jogador mais próximo ao campo de ataque.

A melhor chance rubro-negra foi aos 41 minutos. Após cobrança de falta de Luiz Araújo, Danilo, de cabeça, obrigou Brazão fazer uma grande defesa, impedindo o que seria o primeiro gol do jogo. O Alvinegro Praiano, por sua vez, deu trabalho ao goleiro Rossi aos 29'. Em passe interceptado por Deivid Washington, o atacante fez tabelinha com Neymar e chutou cruzado, mas parou o argentino.

Plata na partida contra o Santos (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Segundo tempo

O Flamengo voltou para a segunda etapa com o pé no acelerador. Logo nos primeiros minutos, uma rápida troca de passes entre Plata, Jorginho e Arrascaeta, o uruguaio, de calcanhar, o camisa 50 chutou de cavadinha, mas a bola desviou no goleiro santista e saiu do caminho do gol.

No decorrer do segundo tempo, o Santos começou a sair mais para o jogo, buscando o erro do adversário e saindo na velocidade. Aos 32 minutos, Neymar aproveitou bobeada do goleiro Rossi, pegou e rebote e acertou um forte chute, mas o rubro-negro conseguiu se redimir. O gol do camisa 10 saiu aos 39'. O Menino da Vila recebeu passe de Guilherme, tirou Varela e Léo Pereira da jogada e chutou para o fundo da rede. Esse foi o primeiro gol de Neymar neste Brasileirão.

Neymar comemora gol contra o Flamengo (Foto: Jota Erre/AGIF)

Estreia de Robinho Jr no profisisonal

A vitória do Santos contra o Flamengo marcou a estreia de Robinho Jr no profissional. O jovem de 17 anos entrou em campo no decorrer da partida.

Robinho Jr em campo (Foto: Jota Erre/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 1X0 FLAMENGO

14ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de julho, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);

🥅 Gols: Neymar, 39'/2°T (1-0)

🟨 Cartões amarelos: João Basso e Luan Peres (SAN); Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique (FLA)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael (Pituca) e Neymar; Barreal (Robinho Jr), Deivid Washington (Gabriel Bontempo) e Guilherme (Willian Arão).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Léo Pereira), Danilo e Varela; Jorginho, Allan (De La Cruz) e Arrascaeta (Juninho); Luiz Araújo (Cebolinha), Bruno Henrique (Wallace Yan) e Plata.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)