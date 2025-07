Mirassol x Santos: onde assistir, horário e prováveis escalações

Mirassol x Santos se enfrentam neste sábado (19), às 18h30 (horário de Brasília), na José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). O confronto, válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Cazé TV, Premiere e Record. ➡️Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Mirassol vem de um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Palmeiras. Com o resultado, a equipe caiu para a 11ª colocação, com 18 pontos, mas manteve a boa sequência de cinco jogos sem derrota. O time do interior ainda tem dois jogos a menos na tabela.

Ficha do jogo MIR SAN 15ª Rodada Série A Data e Hora Sábado, 18 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP) Árbitro Matheus Delgado Candancan (SP) Assistentes Daniel Paulo Ziolli (SP) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) Var Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Onde assistir

O Santos, por sua vez, venceu o Flamengo na Vila Belmiro, com gol de Neymar. O triunfo levou o Peixe aos 14 pontos, ocupando a 13ª posição. A vitória sobre o Rubro-Negro foi a primeira em casa sob o comando de Cléber Xavier e representou o segundo resultado positivo consecutivo – antes, a equipe havia derrotado o Fortaleza, de virada, por 3 a 2, no Castelão.

continua após a publicidade

Histórico do confronto

Santos e Mirassol já se enfrentaram 14 vezes na história, com ampla vantagem para o Peixe, que soma 10 vitórias, além de três empates e apenas uma derrota. Na Vila Belmiro, o retrospecto é ainda mais favorável: em nove jogos, o Alvinegro venceu oito e empatou um. Já no interior paulista, em cinco confrontos, o equilíbrio é maior, com duas vitórias santistas, dois empates e um triunfo do Mirassol.

Santos vem de vitória com gol de Neymar (Foto: Jota Erre/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Mirassol x Santos

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X SANTOS

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 18 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

📺 Onde assistir: Cazé TV, Premiere e Record

continua após a publicidade

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL: Walter; Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo e Neto Moura; Alesson, Yago Felipe, Gabriel e Edson Carioca. (Técnico: Rafael Guanaes)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael e Neymar; Rolheiser, Guilherme e Barreal (Deivid Washington). (Técnico: Cleber Xavier)