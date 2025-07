O Sport acertou a contratação do zagueiro Ramon Menezes, que estava no Ceará, para a sequência da temporada. O defensor assinou contrato por um ano e meio. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ramon chega para reforçar a equipe pernambucana na luta contra o rebaixamento. O Sport é o lanterna da Série A e ainda não venceu em 12 jogos – soma três empates e nove derrotas, com apenas 8% de aproveitamento.

Além do zagueiro, o clube apresentou outros dois reforços por empréstimo: o meia-atacante Matheusinho, do Santa Clara (Portugal), e o centroavante Ignácio Ramírez, do Newell’s Old Boys (Argentina).

continua após a publicidade

Por outro lado, O Sport viu dois jogadores que estavam apalavrados desistirem da negociação nesta quinta-feira (17). O motivo foi a invasão de 50 torcedores ao CT José de Andrade Médicis, em Paratibe, Região Metropolitana do Recife, na reapresentação do elenco, na tarde de quarta-feira (16).

As cenas de terror com o elenco, com agressão ao atacante Pablo, aconteceram na reapresentação do grupo após a derrota do Leão para o Juventude por 2 a 0, fora de casa.

continua após a publicidade

Um dos reforços era o atacante Matías Perello, 23 anos, do Central Córdoba-ARG. Neste ano, ele fez dois gols e deu quatro assistências em 22 jogos. A outra contratação era um zagueiro, sem o nome revelado.

Zagueiro Ramon Menezes (Foto: Marlon Costa/AGIF)

A invasão ao CT do Sport

Integrantes da principal organizada do Sport, a Maior do Nordeste, antiga Jovem do Leão, forçaram a entrada do CT e tentaram quebrar câmeras do sistema de gravação. O grupo estava em cerca de 50 pessoas.

O Sport até tinha ciência da presença de torcedores e sinalizou que os receberia para atender as reivindicações, mas foi surpreendido com a invasão. Em nota, o clube citou "coação contra atletas, comissão técnica e funcionários, em condutas inaceitáveis".

A cobrança dos torcedores aconteceu na área próxima ao refeitório do CT, quando os integrantes da organizada fizeram discursos de ódio diante dos jogadores e do técnico Daniel Paulista. Um deles afirma que "todos eles têm antecedentes criminais" e que vai monitorar a presença dos atletas em pontos turísticos de Recife, como em praias.

Pablo, que tem sete gols em 21 jogos, foi o principal alvo na roda. Assustado, ele recebeu dois tapas no peito e ouviu o pedido para "jogar bola, porque o Sport está precisando".

A Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE), por outro lado, citou que o "ato foi pacífico" e sem a necessidade do uso da força ostensiva. A PM, inclusive, estava no CT do Sport antes mesmo da chegada da organizada "de forma preventiva" e observou a invasão.

O Sport promete identificar e punir os responsáveis, com auxílio do Ministério Público (MP). Nesta quinta-feira (17), o clube solicitou a instauração de um inquérito ao órgão por invasão, ameaça e dano.