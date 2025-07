Snoop Dogg vira coproprietário de clube; veja outros sócios famosos de times

O universo do futebol segue atraindo celebridades — e o mais novo nome da lista é o do rapper Snoop Dogg, de 53 anos. Dono de uma legião de fãs e mais de 190 milhões de seguidores nas redes sociais, o artista norte-americano se tornou sócio minoritário do Swansea City, clube tradicional do País de Gales que disputa a Championship, a segunda divisão do Campeonato Inglês.



— Meu amor pelo futebol é bem conhecido, mas é um sentimento especial para mim fazer esse movimento como proprietário do Swansea City. A história do clube e o seu entorno me pegaram de jeito. É uma cidade orgulhosa, trabalhadora. Um azarão que revida, assim como eu - afirmou Snoop.

O clube galês não divulgou quanto o artista investiu para entrar no grupo de sócios, mas a movimentação promete dar visibilidade global ao Swansea. Antes dele, o meia croata Luka Modrić já havia se juntado aos investidores norte-americanos Brett Cravatt e Jason Cohen.

🌍 Celebridades que também investem em clubes

Snoop Dogg não é o único astro a apostar no futebol como modelo de negócio. Confira outros famosos que também são donos ou sócios de clubes:

🔴 Ryan Reynolds: o astro de Deadpool é coproprietário do Wrexham (País de Gales) e do La Equidad (Colômbia), ao lado de Rob McElhenney e Eva Longoria.

🎶 Ed Sheeran: o cantor britânico possui 1,4% das ações do Ipswich Town, clube que já patrocinava desde 2021.

🎬 Michael B. Jordan: é sócio minoritário do Bournemouth, da Premier League, desde 2022.

🏀 LeBron James: acionista do Liverpool desde 2011, o craque da NBA é fã declarado do clube inglês.

🎥 Reese Witherspoon: a atriz investe no Nashville SC, time da Major League Soccer, ao lado do marido Jim Toth e do jogador Derrick Henry.

👑 Natalie Portman: fundadora do Angel City FC, clube da liga feminina dos EUA (NWSL), com apoio de atrizes como Jessica Chastain e America Ferrera.

A tendência mostra que o futebol se tornou mais que paixão: é também negócio, visibilidade e influência cultural. A chegada de Snoop Dogg ao Swansea reforça essa nova era, em que artistas e atletas não só torcem, mas tomam decisões nos bastidores do esporte mais popular do mundo.

