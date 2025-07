O Flamengo está perto de anunciar Jorge Carrascal como seu novo reforço. O meia colombiano de 27 anos será contratado junto ao Dínamo Moscou por cerca de 12 milhões de euros (R$ 77,5 milhões), em uma negociação que se arrastava desde antes do Mundial de Clubes. A chegada do jogador, que atua centralizado ou pelas pontas, é a primeira da janela de transferências do meio de 2025.



📉 Entenda a trajetória do valor de Carrascal

Revelado pelo Millonarios, Carrascal rodou por Espanha, Ucrânia e Argentina até chegar ao futebol russo. Sua valorização no mercado oscilou ao longo dos anos, mas nunca teve um salto expressivo. Veja a evolução segundo o site Transfermarkt:

Jan/2020 (River Plate): € 3 mi

Fev/2021 (River Plate): € 8 mi

Jun/2022 (CSKA): € 7 mi

Nov/2022 (CSKA): € 9 mi

Jun/2023 (CSKA): € 7 mi

Dez/2023 (Dínamo): € 6 mi

Jun/2024 (Dínamo): € 8 mi

Jun/2025 (Dínamo): € 7 mi

Ou seja, o Flamengo vai pagar € 12 milhões por um atleta que atualmente tem valor de mercado estimado em € 7 milhões — uma diferença de € 5 milhões.

📊 Histórico de transferências

A nova contratação rubro-negra também supera de longe os valores de suas transferências anteriores:

2020: Karpaty Lviv → River Plate (€ 2,5 mi)

2022: River Plate → CSKA Moscou (€ 3 mi)

2023: CSKA → Dínamo Moscou (€ 3,5 mi)

2025: Dínamo Moscou → Flamengo (€ 12 mi)

A negociação atual representa a maior da carreira do colombiano — e com folga. O Rubro-Negro, no entanto, conseguiu condições de pagamento facilitadas: o valor será quitado de forma parcelada, exigência feita durante as conversas com o clube russo.

Agora, resta saber se o investimento será compensado dentro de campo.

