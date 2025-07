Site vaza terceira camisa do Flamengo para temporada

O site Opaleak, especializado em prévias e vazamentos de uniformes esportivos, divulgou imagens da possível terceira camisa do Flamengo para a temporada.

O modelo traz o tom creme como cor predominante e detalhes dourados no escudo e no logotipo da Adidas, fornecedora do material esportivo do clube. A camisa apresenta gola em “V” e as tradicionais três listras da marca nos ombros, em preto com detalhes vermelhos. Acima do escudo, a estrela dourada remete à conquista do Mundial de 1981.

O Flamengo ainda não confirmou oficialmente a data de lançamento do novo uniforme.

Veja imagens abaixo:

Rubro-Negro lançou camisa 2 recentemente

O Flamengo e a Adidas lançaram, em abril, o uniforme número 2 do clube carioca para a temporada 2025. A camisa, predominantemente branca, traz detalhes rubro-negros nas mangas e está à venda no site oficial da fornecedora de material esportivo. As versões masculina e feminina custam R$ 399,99, enquanto o modelo infantil é comercializado por R$ 349,99.

Os grafismos nas mangas fazem referência ao urubu, mascote do Flamengo. O conjunto do uniforme é completado por calção preto, com detalhes em vermelho, e meiões brancos.