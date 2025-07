Qual o salário de Danilo, alvo do Botafogo, no Nottingham Forest?

A venda de Gregore para o Al-Rayyan, do Catar, reacendeu a discussão no Botafogo sobre a necessidade de contratar um novo volante. No início da semana, a diretoria acreditava que o elenco já oferecia opções suficientes, com Allan, Danilo Barbosa e o jovem Newton. Mas o cenário mudou.



O nome que entrou no radar é o de Danilo, ex-Palmeiras e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra. O jogador interessa à Eagle Football, de John Textor, e a ideia inicial da holding era encaminhá-lo ao Lyon, da França, mas o clube enfrentará limitações orçamentárias e de teto salarial na temporada 2025/26.

Diante disso, o Botafogo surge como um destino viável dentro da estrutura da Eagle. A diretoria carioca não participava diretamente das conversas no início, mas, com a saída de Gregore, passou a acompanhar de perto as movimentações e avançou pela contratação do atleta.

💰 Quanto Danilo ganha na Inglaterra?

Segundo o site Capology, Danilo recebe um salário bruto anual de £1,56 milhão. Com base na cotação atual, o valor equivale a aproximadamente R$ 11,6 milhões por ano — ou cerca de R$ 966 mil por mês.

Apesar de alto para os padrões do futebol brasileiro, o valor não é considerado proibitivo para a realidade atual do Botafogo. Além disso, o Nottingham Forest não pretende contar com Danilo, o que pode facilitar as negociações.

