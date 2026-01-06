O Campeonato Italiano já viveu tempos mais gloriosos. Teve tive mais estrelados. Já competiu na Champions League tendo times com mais glamour. Até chegou em finais continentais em anos recentes, mas o favoritismo estava sempre do outro lado. Agora, o que marca a Série A da Bota é o equilíbrio.

O top-10 jogadores com maior valor de mercado do Campeonato Italiano, neste momento, é formado por atletas de cinco equipes. Valores à parte, é um aparente equilíbrio de forças que nem na Premier League, muito menos na La Liga se vê.

A comparação de valores é prejudicial aos italianos porque o jogador mais valioso da liga local tem valor de mercado igual ao décimo no Campeonato Inglês: no caso, Enzo Fernández, do Chelsea. A Inter de Milão tem cinco representantes na lista, seguida por Milan (2), Juventus (1), Como (1) e Roma (1). Veja abaixo.

Top-10 jogadores mais caros da Serie A

Lautaro Martínez (Inter) - € 85 milhões Alessandro Bastoni (Inter) - € 80 milhões Kenan Yildiz (Juventus) - € 75 milhões Rafael Leão (Milan) - € 70 milhões Nico Paz (Como) - € 65 milhões Christian Pulisic (Milan) - € 60 milhões Nicolò Barella (Inter) - € 60 milhões Marcus Thuram (Inter) - € 60 milhões Manu Koné (Roma) - € 50 milhões Federico Dimarco (Inter) - € 50 milhões

Os cinco times representados acima estão em posições que os classificam para competições europeias na próxima temporada. O Campeonato Italiano, contudo, está chegando ao final do primeiro turno somente agora.

Danilo, do Flamengo, recebe homenagem da Juventus

Ídolo da Juventus e atualmente no Flamengo, o zagueiro Danilo foi homenageado pelo clube italiano antes da partida contra o Lecce, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. O ex-capitão da Velha Senhora foi aplaudido pela torcida no Allianz Stadium, em Turim, e aproveitou para falar com os torcedores diretamente do gramado.

