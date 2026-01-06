menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Veja o top-10 jogadores com maior valor de mercado do Campeonato Italiano

Um dos gigantes domina a lista, mas são cinco as equipes representadas

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/01/2026
16:20
(Foto: Divulgação / Roma)
imagem cameraCampeonato Italiano tem cinco times representados no top-10
O Campeonato Italiano já viveu tempos mais gloriosos. Teve tive mais estrelados. Já competiu na Champions League tendo times com mais glamour. Até chegou em finais continentais em anos recentes, mas o favoritismo estava sempre do outro lado. Agora, o que marca a Série A da Bota é o equilíbrio.

continua após a publicidade

O top-10 jogadores com maior valor de mercado do Campeonato Italiano, neste momento, é formado por atletas de cinco equipes. Valores à parte, é um aparente equilíbrio de forças que nem na Premier League, muito menos na La Liga se vê.

A comparação de valores é prejudicial aos italianos porque o jogador mais valioso da liga local tem valor de mercado igual ao décimo no Campeonato Inglês: no caso, Enzo Fernández, do Chelsea. A Inter de Milão tem cinco representantes na lista, seguida por Milan (2), Juventus (1), Como (1) e Roma (1). Veja abaixo.

continua após a publicidade

Top-10 jogadores mais caros da Serie A

  1. Lautaro Martínez (Inter) - € 85 milhões
  2. Alessandro Bastoni (Inter) - € 80 milhões
  3. Kenan Yildiz (Juventus) - € 75 milhões
  4. Rafael Leão (Milan) - € 70 milhões
  5. Nico Paz (Como) - € 65 milhões
  6. Christian Pulisic (Milan) - € 60 milhões
  7. Nicolò Barella (Inter) - € 60 milhões
  8. Marcus Thuram (Inter) - € 60 milhões
  9. Manu Koné (Roma) - € 50 milhões
  10. Federico Dimarco (Inter) - € 50 milhões

Os cinco times representados acima estão em posições que os classificam para competições europeias na próxima temporada. O Campeonato Italiano, contudo, está chegando ao final do primeiro turno somente agora.

Danilo, do Flamengo, recebe homenagem da Juventus

Ídolo da Juventus e atualmente no Flamengo, o zagueiro Danilo foi homenageado pelo clube italiano antes da partida contra o Lecce, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. O ex-capitão da Velha Senhora foi aplaudido pela torcida no Allianz Stadium, em Turim, e aproveitou para falar com os torcedores diretamente do gramado.

continua após a publicidade
Veja o top-10 jogadores com maior valor de mercado do Campeonato Italiano (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)
circulo com pontos dentroTudo sobre

