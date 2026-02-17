Premier League projeta geração de R$ 5 bilhões por ano; entenda

A Premier League apresentou aos 20 clubes da primeira divisão inglesa um plano preliminar para revisar parte da venda de seus direitos comerciais. E neste plano inclui-se a centralização de 60% das vendas de publicidade ao redor do campo. De acordo com reportagem da Sky News, o modelo apresentado aos acionistas indica que a novidade, combinada com a ampliação do número de parceiros comerciais de alto porte de sete para dez, poderia gerar aproximadamente £ 750 milhões adicionais por ano. Na conversão atual, são R$ 5,3 bilhões a mais ao grupo.

A proposta foi discutida durante reunião de acionistas da liga e, de acordo com a publicação, foi apresentada sem que houvesse necessidade de implementação, por ora. Atualmente, o grupo de parceiros comerciais da Premier League deste padrão são Barclays, Microsoft, Electronic Arts e Guinness. A liga também mantém acordos de licenciamento com empresas como Topps, Football Manager e Sorare.

Durante a reunião, foi levantada por um executivo de clube a possibilidade de que a ampliação do número de parceiros da liga possa gerar sobreposição com contratos comerciais individuais das equipes. Ou seja, caso um mesmo parceiro seja do clube ou tenha concorrente no clube e já esteja ligado ao órgão que gere o campeonato.

A Premier League não comentou o assunto.

Inglaterra dispara, Espanha encolhe: a nova ordem na Europa

A fase de liga da Champions League mostrou para a Europa o que já vinha ficando claro nas últimas temporadas: os times da Premier League estão dominando seus concorrentes. No novo formato da competição, que desde 2024/25 substituiu a fase de grupos, cada clube joga oito partidas contra adversários diferentes, e os oito primeiros colocados avançam direto às oitavas de final. É um sistema que exige regularidade – e os ingleses mostraram que têm isso de sobra.