Brasil tem maioria em top-10 sub-20 da Libertadores; veja o ranking

País acumula maioria dos maiores talentos mais valorizados da faixa etária

Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/02/2026
15:26
Montoro é um dos destaques do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
imagem cameraMontoro, do Botafogo, é o maior destaque da lista
Um levantamento com base nas estimativas do site Transfermarkt aponta predominância brasileira entre os jogadores mais valiosos da Copa Libertadores da América com idade sub-20. Dos dez atletas com maior valor de mercado atualmente na competição, seis atuam em clubes do Brasil. As cifras são estimativas públicas da plataforma especializada no tema. A competição começa, para clubes brasileiros, nesta quarta-feira.

O jogador mais bem avaliado é Montoro, do Botafogo, com valor estimado em € 10 milhões. Na sequência aparecem Gui Negão, do Corinthians, com € 8 milhões, e Riquelme, do Fluminense, avaliado em € 6 milhões.

O ranking também inclui nomes de Cruzeiro, Bahia e Palmeiras, além de representantes da Argentina e do Equador. Veja a lista abaixo dos jogadores sub-20 de maior valor de mercado da Libertadores.

  1. Montoro (Botafogo) - € 10 milhões
  2. Gui Negão (Corinthians) - € 8 milhões
  3. Riquelme (Fluminense) - € 6 milhões
  4. Kauã Prates (Cruzeiro*) - € 6 milhões
  5. Ruan Pablo (Bahia) - € 5 milhões
  6. Luighi - (Palmeiras) € 5 milhões
  7. Agustín Medina (Lanús-ARG) - € 4,5 milhões
  8. Luis Benedetti (Palmeiras) - € 4 milhões
  9. Justin Lerma (Independiente Del Valle-EQU) - € 3 milhões
  10. Juan Giménez (Rosario Central-ARG) - € 3 milhões

No caso de Montoro, ele foi contratado pelo Botafogo junto ao Vélez Sarsfield no ano passado, e marcou quatro gols e deu três assistências nas 23 aparições. Nesta temporada, ele soma um gol e duas assistências em sete partidas até aqui.

*Kauã Prates ainda aparece na lista, mas se transferiu recentemente para o Borussia Dortmund, da Alemanha.

O jogador Luighi, da SE Palmeiras, durante treinamento, no CT do Philadelphia Eagles. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
