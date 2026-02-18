Um levantamento com base nas estimativas do site Transfermarkt aponta predominância brasileira entre os jogadores mais valiosos da Copa Libertadores da América com idade sub-20. Dos dez atletas com maior valor de mercado atualmente na competição, seis atuam em clubes do Brasil. As cifras são estimativas públicas da plataforma especializada no tema. A competição começa, para clubes brasileiros, nesta quarta-feira.

O jogador mais bem avaliado é Montoro, do Botafogo, com valor estimado em € 10 milhões. Na sequência aparecem Gui Negão, do Corinthians, com € 8 milhões, e Riquelme, do Fluminense, avaliado em € 6 milhões.

O ranking também inclui nomes de Cruzeiro, Bahia e Palmeiras, além de representantes da Argentina e do Equador. Veja a lista abaixo dos jogadores sub-20 de maior valor de mercado da Libertadores.

1 . Montoro (Botafogo) - € 10 milhões 2 . Gui Negão (Corinthians) - € 8 milhões 3 . Riquelme (Fluminense) - € 6 milhões 4 . Kauã Prates (Cruzeiro*) - € 6 milhões 5 . Ruan Pablo (Bahia) - € 5 milhões 6 . Luighi - (Palmeiras) € 5 milhões 7 . Agustín Medina (Lanús-ARG) - € 4,5 milhões 8 . Luis Benedetti (Palmeiras) - € 4 milhões 9 . Justin Lerma (Independiente Del Valle-EQU) - € 3 milhões 10 . Juan Giménez (Rosario Central-ARG) - € 3 milhões

No caso de Montoro, ele foi contratado pelo Botafogo junto ao Vélez Sarsfield no ano passado, e marcou quatro gols e deu três assistências nas 23 aparições. Nesta temporada, ele soma um gol e duas assistências em sete partidas até aqui.

*Kauã Prates ainda aparece na lista, mas se transferiu recentemente para o Borussia Dortmund, da Alemanha.

