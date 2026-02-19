São Paulo negocia novo patrocínio para barra de camisa

O São Paulo está negociando um novo patrocínio para a barra da camisa do São Paulo. O Lance! apurou que, desde quando Harry Massis assumiu, conversas a respeito de renovações e buscas por novos nomes se movimentaram. Agora, a mira é na Unimed, rede de hospitais e plano de saúde.

A Blue Saúde ocupava um espaço na barra da camisa. O contrato foi rompido no ano passado e o espaço ficou vago. A reportagem confirmou que o acordo ainda está sendo discutido. Em contato, a Unimed alegou que não fala de movimentações assim, mas que também não há nada fechado.

O acordo com a Blue Saúde terminou em setembro do último ano. Na época, o contrato tinha previsão de durar até dezembro de 2025. A empresa, que aportou aproximadamente R$ 15 milhões no contrato assinado em julho de 2023, tinha sua marca exibida na parte inferior das costas da camisa, abaixo do nome e do número dos jogadores. Desde então, o espaço está aberto.

São Paulo negocia patrocínio para barra da camisa (Foto: Vitor Palhares / Lance)

São Paulo volta a falar de patrocínios com nova gestão

No início do ano, com as polêmicas políticas da gestão de Júlio Casares - que chegou a pedir renúncia enquanto respondia a um processo de possível impeachment -, conversas e negociações sobre patrocínios foram pausadas.

Agora, com a nova gestão e um ambiente mais ameno nos bastidores, o São Paulo Futebol Clube volta a tratar de patrocínios e retoma a busca por novos acordos comerciais. Isso envolve temas como a renovação com a New Balance, por exemplo.