Danilo, do Flamengo, recebe homenagem da Juventus antes de jogo da Serie A

Ídolo da Juventus e atualmente no Flamengo, o zagueiro Danilo foi homenageado pelo clube italiano antes da partida contra o Lecce, pela 18ª rodada da Serie A. O ex-capitão da Velha Senhora foi aplaudido pela torcida no Allianz Stadium, em Turim, e aproveitou para falar com os torcedores direto do gramado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Já faz mais de um ano que não visto a camisa da Juventus, mas ninguém pode tirá-la do meu coração. Eu queria voltar e agradecer a todos vocês, vocês são os que me mantiveram firme, que me incentivaram a superar os momentos difíceis — disse Danilo.

continua após a publicidade

— Eu voltaria até mesmo como parte da gestão, um executivo, não hesitaria. Ainda tenho mais um ano com o Flamengo, mas não sei se ainda terei a mentalidade certa para continuar jogando. A Juventus é a minha casa — finalizou.

Danilo rescindiu o contrato com a Juventus em janeiro de 2025 para acertar com o Flamengo e entrar para a história do clube carioca. Na Itália, o defensor virou um dos grandes líderes do clube e foi capitão com diferentes treinadores. Ao todo, foram 213 jogos, nove gols e quatro títulos com a camisa da Juve: o Campeonato Italiano de 2019/2020; a Supercopa Italiana de 2020 e as Copas da Itália de 2021/21 e 2023/24.

continua após a publicidade

Ídolo da Juventus, Danilo vem fazendo história pelo Flamengo

Danilo comemora gol pelo Flamengo contra ao Pyramids na semifinal da Copa Intercontinental (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com o Manto Sagrado, o zagueiro marcou o gol que deu o tetracampeonato da Libertadores contra o Palmeiras, e fez um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids (EGI) na semifinal da Copa Continental, ambos de cabeça. Danilo conquistou diversos títulos pelo Flamengo em seu primeiro ano de clube, como Campeonato Carioca, Brasileirão, Libertadores, Derby das Américas e a Challengers Cup.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial