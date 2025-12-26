menu hamburguer
Premier League: veja o top-10 jogadores com maior valor de mercado

Quatro equipes têm representantes na lista, liderada por atacante

26/12/2025
imagem cameraPremier League tem múltiplos times ricos em diferentes faixas da tabela
Conhecida por reunir uma quantidade relevante dos melhores jogadores do mundo, a Premier League concentra seus talentos em poucos times. O top-10 jogadores com maior valor de mercado do Campeonato Inglês tem apenas quatro times: Manchester City, Arsenal, Chelsea e Liverpool.

Seja a causa ou seja a consequência, essas equipes tem estado nas primeiras posições tanto da Premier League quanto de outros torneios. Internos, continentais ou mundiais.

O jogador mais valioso da liga, de acordo com o site especializado Transfermarkt é o centroavante Erling Haaland. O norueguês está avaliado em € 200 milhões. Mas ele é o único representante do City na lista. Arsenal, Liverpool e Chelsea têm três representantes cada.

Top-10

  1. Erling Haaland (Manchester City) - € 200 milhões
  2. Bukayo Saka (Arsenal) - € 130 milhões
  3. Declan Rice (Arsenal) - € 120 milhões
  4. Cole Palmer (Chelsea) - € 120 milhões
  5. Alexander Isak (Liverpool) - € 120 milhões
  6. Florian Wirtz (Liverpool) - € 110 milhões
  7. Moisés Caicedo (Chelsea) - € 110 milhões
  8. William Saliba (Arsenal) - € 90 milhões
  9. Ryan Gravenberch (Liverpool) - € 90 milhões
  10. Enzo Fernández (Chelsea) - € 85 milhões

Jogadores do Chelsea e Newcastle em ação na Premier League (Foto: Andy Buchanan/AFP)
Premier League: quem são o dez jogadores com maior valor de mercado (Foto: Andy Buchanan/AFP)

