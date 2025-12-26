Conhecida por reunir uma quantidade relevante dos melhores jogadores do mundo, a Premier League concentra seus talentos em poucos times. O top-10 jogadores com maior valor de mercado do Campeonato Inglês tem apenas quatro times: Manchester City, Arsenal, Chelsea e Liverpool.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Seja a causa ou seja a consequência, essas equipes tem estado nas primeiras posições tanto da Premier League quanto de outros torneios. Internos, continentais ou mundiais.

O jogador mais valioso da liga, de acordo com o site especializado Transfermarkt é o centroavante Erling Haaland. O norueguês está avaliado em € 200 milhões. Mas ele é o único representante do City na lista. Arsenal, Liverpool e Chelsea têm três representantes cada.

continua após a publicidade

Top-10

Erling Haaland (Manchester City) - € 200 milhões Bukayo Saka (Arsenal) - € 130 milhões Declan Rice (Arsenal) - € 120 milhões Cole Palmer (Chelsea) - € 120 milhões Alexander Isak (Liverpool) - € 120 milhões Florian Wirtz (Liverpool) - € 110 milhões Moisés Caicedo (Chelsea) - € 110 milhões William Saliba (Arsenal) - € 90 milhões Ryan Gravenberch (Liverpool) - € 90 milhões Enzo Fernández (Chelsea) - € 85 milhões

Boxing Day: o que é e por que esse ano não terá na Premier League?

A Premier League confirmou mudanças no calendário das temporadas de dezembro e janeiro e anunciou que o tradicional Boxing Day terá apenas uma partida em 2025. O dia 26 de dezembro, historicamente marcado por rodadas completas do futebol inglês, contará somente com o confronto entre Manchester United e Newcastle, rompendo parcialmente uma tradição centenária do esporte no país. O Lance! te explica porque isso acontecerá:

A decisão foi tomada em meio a ajustes no calendário nacional, motivados pela expansão das competições europeias de clubes, pela realização das copas domésticas e pelas exigências dos contratos de transmissão, que obrigam a liga a oferecer 33 fins de semana com jogos por temporada.

continua após a publicidade