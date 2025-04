Treta com rival a ‘mini-doc’: Corinthians resgata Mundial de 2000 em nova campanha

"O dia que a loucura virou mundial". É assim que o Corinthians celebra o título do Mundial de Clubes de 2000, o primeiro conquistado pelo clube, e que completou 25 anos no mês de janeiro. E a comemoração do aniversário do troféu veio acompanhada de uma grande campanha de marketing e comercial do alvinegro, que envolve desde o lançamento do novo uniforme da equipe - apresentado oficialmente no sábado (26) - até a produção de um mini documentário que conta a história da conquista.

O Mundial de Clubes de 2000 foi o primeiro reconhecido pela Fifa como parte das edições realizadas pela entidade, e teve Corinthians e Vasco na grande decisão, vencida pelo Timão nas penalidades por 4 a 3. A campanha e os projetos desenvolvidos foram assinados pela agência Wieden+Kennedy SP em parceria com a Ideal Axicom

O clube publicou um texto de divulgação da campanha e do novo uniforme, destacando o peso que o título tem para a história corintiana.

- A vitória conquistada no Maracanã, diante de mais de 73 mil torcedores, foi um marco não apenas para o clube, mas para todo o futebol nacional. Naquele dia em que a loucura virou mundial, o Corinthians se tornou o primeiro time brasileiro a erguer a taça de campeão mundial reconhecida pela entidade máxima do futebol, consolidando sua grandeza em nível global - celebra o clube.

Entre as ações que envolvem esse marco, estão os uniformes da temporada. O primeiro, com o predomínio do branco, faz menção ao design levado na camisa que o time usou no Mundial. O padrão segue o mesmo daquela temporada, branco com as mangas pretas, além do escudo centralizado e a marca do fornecedor, que neste caso é a Nike, logo acima. No ano 2000, o Corinthians era patrocinado pela marca argentina Topper.

Para iniciar a campanha, o Corinthians fez uma sessão de fotos com atletas dos elencos masculino e feminino que, além de exibirem detalhes das camisas, "contam a história" do campeonato. Isso proque os atletas, como Romero, Raniele e Hugo Souza posaram segurando itens que remetem à conquista ou até mesmo itens originais. O troféu, bola da partida e a faixa de campeão ajudam a compor o cenário, além de uma edição da Gazeta Esportiva com a crônica do jogo à época.

Além dos atletas dos dois times, a equipe também reuniu nomes de funcionários históricos do alvinegro, o roupeiro Edízio Borges, ex-jogadores, como Edílson e Fábio Luciano, além de personalidades do mundo artístico, a exemplo do o rapper Veigh e a criadora de conteúdo digital Cruela.

A mensagem passada pelo clube é clara. A campanha comercial e de marketing não está apenas em vender o uniforme - que tem um apelo necessário, certamente - mas também resgatar as memórias vividas pelo torcedor corintiano com a conquista, principalmente para uma geração mais nova, que viu e lembra do título de 2012, ou outra mais nova ainda, que não acompanhou o sucesso internacional da equipe.

- Esta camisa é mais do que um uniforme, ela carrega toda a emoção e a grandeza de um momento que marcou para sempre nossa história. O primeiro Mundial do Corinthians estará eternamente em nossos corações - destacou Augusto Melo, presidente do time.

Campanha do Corinthians resgata título Mundial do clubes e 2000. (Foto: Reprodução)

Treta com o rival

Em sua fala, Augusto ainda dá uma "cutucada" no rival Palmeiras, ao citar que esse é um Mundial "reconhecido". Apesar do aval da Fifa quanto ao aval da Copa Rio de 1951, a rivalidade dá as brechas para as provocações, que dessa vez chegaram ao nível institucional.

Durante os dias das prévias do lançamento, o Corinthians fez uma publicação provocando o Palmeiras ao citar a conquista do Mundial de Clubes em 2000. Em um vídeo, o alvinegro fez menção a um fato ocorrido em 2007, quando o alviverde recebeu um fax da Fifa reconhece a Copa Rio de 1951 como a primeira edição Mundial de Clubes.

- O primeiro Mundial de um time brasileiro não chegou assim - diz a legenda do post corintiano. Entretanto, o Palmeiras respondeu à provocação do rival ao fazer dois posts.

Um deles citou a ausência do Corinthians do novo Mundial de Clubes, que acontecerá no meio do ano e terá o Palmeiras como um dos quatro brasileiros, e o outro insinuando que o alvinegro não esquecia da equipe alviverde nem para o lançamento de uma camisa.

Mini documentário

O torcedor do Corinthians ainda poderá assistir a um mini-doc produzido pelo clube em parceria com o canal Peleja. No audiovisual, a história retrata o cenário vivido pela sociedade brasileira à época, onde o big do milênio era a grande preocupação da população, e aborda o impacto do Mundial de Clubes nos aspectos culturais, sociais e futebolísticos do final dos anos 1990 no Brasil.

Ex-jogadores, torcedores marcantes do clube e até jornalistas estrangeiros que cobriram o Mundial de 2000 são entrevistados na obra, que será lançada na próxima semana no canal do Peleja e nas mídias do Corinthians.

Corinthians lança seu novo uniforme que faz menção ao título do Mundial de Clubes em 2000. (Foto: Reprodução/Instagram)

Tecnologia e impacto socioambiental

Ainda na campanha, o Corinthians destaca alguns aspectos técnicos que são trazidos no novo uniforme da Nike. Nike Dri-Fit ADV, que em bom português significa Tecnologias de Inovações Funcionais Avançadas, ressalta o tecido leve de alta absorção, que impede que a umidade permaneça na camisa dos jogadores.

Além disso, o alvinegro destaca que, seguindo os padrões de produção junto à fornecedora desde 2010, o poliéster usado na fabricação dos uniformes utiliza fibras que vem de garrafas pet reutilizadas, ressaltando o viés de sustetabilidade do Corinthians.