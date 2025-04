Conheça a comissão técnica que chega ao Corinthians com Dorival Júnior

O Corinthians acertou a contratação do técnico Dorival Júnior. Esta será a primeira passagem do treinador pelo clube paulista, e ele chega acompanhado de três profissionais que compõem sua comissão técnica.

Para completar a equipe, Dorival traz os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso de Rezende. A informação foi inicialmente publicada pelo GE.

A expectativa é que o trio esteja à frente da equipe no duelo contra o Novorizontino, na próxima quarta-feira (30), fora de casa, pela Copa do Brasil.

Veja abaixo informações sobre os profissionais:

Lucas Silvestre – Auxiliar

Filho de Dorival Júnior, Lucas Silvestre começou a trabalhar com o pai em 2014, no Palmeiras. O auxiliar esteve com o treinador em seus trabalhos no Santos, São Paulo, Athletico, Ceará e Seleção Brasileira.

Silvestre nunca atuou como técnico principal. Ao lado do pai, no entanto, conquistou títulos como o Campeonato Paulista (2015), a Copa Libertadores da América (2022), a Copa do Brasil (2022 e 2023) e o Campeonato Paranaense (2020).

continua após a publicidade

- Tecnicamente é um cara melhor do que o Dorival. Ele (Lucas Silvestre) está muito bem preparado, tem de finalizar alguns aspectos que serão ainda importantes na sua carreira, mas eu não tenho receio em afirmar que futuramente, quando ele resolver seguir carreira solo, ele talvez vai estar muito mais preparado do que eu estava há 20 anos, quando fiz aí meu primeiro trabalho como profissional – disse Dorival em entrevista ao Estadão recentemente.

Lucas Silvestre possui a Licença PRO da CBF para técnicos.

Pedro Sotero – Auxiliar

O mais jovem da equipe, Pedro Sotero também trabalhou como analista de desempenho. O profissional de 37 anos, natural do Rio Grande do Norte, atuava com Tiago Nunes e passou a integrar a comissão de Dorival Júnior no Ceará.

Com Tiago Nunes e Dorival, acumulou passagens por Athletico Paranaense, São Paulo, Seleção Brasileira e Corinthians, com Nunes.

Pedro Sotero é formado na Licença PRO da CBF Academy e também atua como professor da instituição. O profissional é graduado na área de Esportes e Exercícios Físicos, no Paraná.

Celso Rezende – Preparador físico

Nome experiente da comissão, o preparador físico passou por clubes como Jalesense, Figueirense, Fortaleza, Criciúma, Juventude, Sport Recife, Avaí, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba, Vasco da Gama, Santos, Atlético-MG, Internacional, Flamengo, Fluminense e Ceará.

Seu primeiro trabalho com Dorival Júnior aconteceu em 2008, no Coritiba.