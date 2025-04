Maracanã lotado! Ingressos esgotados para Flamengo x Corinthians

O Flamengo terá casa cheia para receber o Corinthians neste domingo (27), no Maracanã, em duelo pela sexta rodada do Brasileirão. Na manhã deste sábado (26), o clube anunciou que os ingressos para o confronto estão esgotados. Sendo assim, certamente teremos mais de 60 mil pessoas no templo do futebol.

A expectativa é que cerca de 65 mil pessoas estejam presentes no Maracanã para duelo, segundo a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). A carga total é de 68.808, sendo: 59.157 vendidos, 4.101 cortesias e 5.550 gratuidades.

Até o momento, o maior público do Brasileirão 2025 é da partida entre São Paulo e Santos, no Morumbis, pela quinta rodada, com 52.436 torcedores. Assim, o duelo entre Flamengo e Corinthians deve ocupar o primeiro lugar no ranking de pagantes e presentes do Campeonato Brasileiro.

Atração musical

Antes da partida entre Flamengo e Corinthians, o cantor Belo se apresentará no Maracanã. O show do cantor faz parte das comemorações dos 60 anos da TV Globo, que transmite a partida. Desta forma, os torcedores ganham um atrativo a mais para ir ao estádio no próximo domingo (27).