Nova camisa do Corinthians: veja detalhes, preços e onde comprar

O Corinthians divulgou neste sábado (26) fotos com detalhes do novo uniforme da equipe para a temporada 2025. Há alguns dias o clube havia publicado vídeos e imagens prévias da nova camisa, que tem como inspiração do título do Mundial de Clubes de 2000, vencido em cima do Vasco. O padrão segue o mesmo daquela temporada, branco com as mangas pretas.

Outro detalhe marcante do uniforme que foi mantido na versão 2025 foi o escudo centralizado e a marca do fornecedor, que neste caso é a Nike, logo acima. No ano 2000, o Corinthians era patrocinado pela marca argentina Topper.

- 14/01/2000: o dia que a nossa loucura ganhou o mundo - diz o post do alvinegro nas redes sociais, que tem atletas do clube como modelos. Do time masculino, Talles Magno, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, e do time feminino aparecem Gi Fernandes e Andressa Alves.

Outros nomes como Raniele, Cacá, Charles, Romero e José Martinez aparecem em amis fotos de divulgação e com itens que remetem ao Mundial de 2000.

Além das mangas pretas, a lateral da camisa também tem uma faixa preta, que na versão atual ficou um pouco mais fina do que a que foi utilizada há duas décadas. Por conta do escudo centralizado, a marca da Appgas, que ficava no centro, passou para o lado esquerdo, no peito do uniforme.

Os goleiros Hugo Souza e Matheus Donelli também estão nas fotos com seus novos uniformes, que tem cor preta e um degradê na vertical que deixa a camisa mais cinza no centro. Assim como na camisa dos jogadores de linha, os arqueiros também têm o escudo centralizado.

➡️ Conheça a comissão técnica que chega ao Corinthians com Dorival Júnior

Corinthians lança seu novo uniforme que faz menção ao título do Mundial de Clubes em 2000. (Foto: Reprodução/Instagram)

Valores e onde comprar

A nova camisa do Corinthians já está à venda no site oficial do clube, através da Shop Timão (clique aqui). O preço de lançamento do uniforme varia a depender do modelo escolhido pelo comprador. Os modelos também apresentam algumas variações estáticas e do tipo de material no tecido e no escudo do coube.

No site, são três modelos diferentes. O mais em conta é o "Tocerdor Supporter", que sai por R$ 199,99 (R$ 189,99 no Pix), que tem o tecido menos elaborado e o escudo colado na camisa, assim como símbolo da Nike. Além disso, há uma mudança na gola, que é toda preta e lisa.

Na camisa "Torcedor", a gola já ganha um detalhes mais trabalhado, com as cores preta, branca e um pedaço em alvinegro, um diferencial em relação à "Supporter". O escudo nesse modelo é bordado, assim como o símbolo do fornecedora. Cada peça sai por R$ 349,99 (R$ 332,49 no pix), tanto no masculino quanto no feminino.

Por fim, a mais cara dos três modelos disponíveis é a "Jogador", que sai por R$ 699,99 (R$ 664,99 no pix). A versão que é utilizada pelo elenco nos jogos tem um tecido ainda melhor que os dois anteriores, com uma tecnologia que afasta a umidade do corpo, segundo explicação no site. Na gola, os detalhes em preto, branco e alvinegro é mantido.

O escudo e o símbolo da fornecedora são silkados, segundo as definições no site, porém em um material em 3D, também conhecido como TPU, que dá um efeito emborrachado ao escudo do Corinthians na camisa. O modelo infantil, que tem escudo bordado e os detalhes na gola, sai por R$ 299,99 (R$ 284,99 no pix).

Provocação ao Palmeiras e treta

Durante os dias das prévias do lançamento, o Corinthians fez uma publicação cutucando e provocando o rival, Palmeiras, ao citar a conquista do Mundial de Clubes em 2000. Em um vídeo, o alvinegro fez menção a um fato ocorrido em 2007, quando o alviverde recebeu um fax da Fifa reconhece a Copa Rio de 1951 como a primeira edição Mundial de Clubes.

- O primeiro Mundial de um time brasileiro não chegou assim - diz a legenda do post corintiano. Entretanto, o Palmeiras respondeu à provocação do rival ao fazer dois posts.

Um deles citou a ausência do Corinthians do novo Mundial de Clubes, que acontecerá no meio do ano e terá o Palmeiras como um dos quatro brasileiros, e o outro insinuando que o alvinegro não esquecia da equipe alviverde nem para o lançamento de uma camisa.