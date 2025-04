Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo FLA COR 6ª Rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora domingo, 27 de abril de 2025, às 16h (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro Árbitro Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC) Var Rodrigo D Alonso Ferreira (SC) Onde assistir

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (27), às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Maracanã, no Rio de Janeiro, e terá transmissão da Globo (TV aberta) e Premiere (streaming).

O Corinthians chega motivado para o confronto diante do Flamengo. A equipe alvinegra tenta aproveitar o embalo da vitória por 1 a 0 sobre o Racing-URU, conquistada na Neo Química Arena, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana — resultado marcado pela superação, já que o time atuou com um jogador a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo.

Já o Flamengo vem de dois empates seguidos por 0 a 0 — contra a LDU, fora de casa, pela Copa Libertadores da América, e diante do Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro.

Flamengo x Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Histórico Flamengo x Corinthians

Nos últimos dez jogos entre as equipes, foram quatro vitórias para o Flamengo, quatro empates e dois triunfos do Timão. Em 2024, foram quatro partidas: duas pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil. No segundo torneio, o Rubro-Negro eliminou a equipe paulista na semifinal, e conquistou o troféu ao bater o Atlético-MG na decisão.

Flamengo e Corinthians protagonizaram a final da Copa do Brasil em 2022. Após empate sem gols em São Paulo, as equipes voltaram a empatar no Rio de Janeiro (1 a 1). Nos pênaltis, Rodinei bateu a última cobrança e garantiu o título ao Flamengo.

No retrospecto geral do confronto, são 64 vitórias para o Flamengo, 56 para o Corinthians e 35 empates.

Tudo sobre o jogo entre Corinthians e Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local):

FLAMENGO X CORINTHIANS

BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 27 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

👁️ Onde assistir: Globo (canal aberto) e Premiere (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO:

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Juninho (Michael) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

CORINTHIANS:

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres (André Ramalho), Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Orlando Ribeiro.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)