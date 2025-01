Transmissões esportivas impulsionam números da Netflix; veja

A Netflix anunciou, nesta quarta-feira (22) um aumento expressivo em sua base de assinantes no último trimestre de 2024. Ao todo, a plataforma registrou uma adição de 18,9 milhões de novos usuários, elevando o total de assinantes para mais de 300 milhões globalmente. De acordo com os números, o cresimento está associado a aquisição de direitos de transmissões esportivas do streaming.

continua após a publicidade

➡️ Chelsea fecha com zagueira por valor recorde no futebol feminino

➡️ CRB e CSA anunciam acordo de patrocínio máster com a mesma casa de apostas

A inclusão de eventos ao vivo na programação da Netflix tem se mostrado uma estratégia acertada. A luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson, por exemplo, alcançou 65 milhões de visualizações, enquanto dois jogos da NFL durante o Natal atraíram uma média de 30 milhões de espectadores cada.

A empresa também adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina da FIFA e demonstrou interesse em parcerias com o UFC, buscando diversificar seu conteúdo. Outra atração de destaque no atual catálogo é as transmissões de eventos do WWE, produtora de lutas de Wrestling profissional dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Jake Paul e Mike Tyson se enfrentaram em novembro (Foto: Al Bello/Getty Images for Netflix © 2024/AFP)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Números totais da Netflix

O desempenho notável da Netflix no mercado de streaming e sua expansão para eventos esportivos indicam um potencial de valorização das ações da empresa, que já alcançaram US$ 997,85. Investidores e analistas observam atentamente o impacto do reajuste de preços e as alterações na divulgação de métricas operacionais, que podem afetar as expectativas futuras da empresa.

O crescimento registrado em 2024 superou as projeções de Wall Street, bolsa de valores de Nova York. O resultado estabeleceu um recorde para a empresa, ultrapassando a marca anterior de 15 milhões de novos assinantes no primeiro trimestre de 2020. Além das transmissões ao vivo de esportes, o retorno de séries de grande popularidade também foi um fator crucial.

continua após a publicidade

No último trimestre, a receita da Netflix cresceu 16%, atingindo US$ 10,2 bilhões. A empresa prevê um aumento nas vendas para 2025, com uma receita estimada em até US$ 44,5 bilhões. Este avanço se deve não somente ao crescimento no número de assinantes, mas também ao reajuste de preços em diversos mercados.

Nos Estados Unidos, o plano mais procurado terá um acréscimo de US$ 2,50, passando a ser comercializado por US$ 17,99 mensais. O reajuste recente do preço da plataforma no exterior ainda não aconteceu no Brasil.