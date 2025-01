Estreia da WWE Raw na Netflix atinge 4,9 milhões de visualizações globais

A estreia do WWE "Monday Night Raw" na Netflix, na segunda-feira (6), registrou 4,9 milhões de visualizações ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, o evento chegou a registrar uma média de 2,6 milhões de lares conectados, o que representa um aumento de 116% em relação à audiência média que o evento teve em 2024.

Transmitido para EUA, Canadá, Reino Unido e América Latina, o evento aconteceu no Intuit Dome, em Los Angeles, e contou com um elenco estrelado de lutadores da WWE, além de aparições especiais de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, The Undertaker, o YouTuber Logan Paul e o rapper Travis Scott. Além disso ele também marcou o início da turnê de despedida de um ano de John Cena, que terá destaque na Netflix.

O sucesso do episódio de estreia do esporte na Netflix foi tamanho que se transformou na transmissão mais assistida de Raw nos últimos cinco anos. O evento também mais do que dobrou o número de telespectadores com idades entre 18 e 49 anos em comparação com o ano passado.

O evento da WWE, com 31 anos de existência, é um dos programas de TV esportivos semanais mais antigos do mundo. A Netflix desembolsou cerca de 5 bilhões de dólares (cerca de R$ 30,5 bilhões na cotação atual) pelos direitos da WWE. Com o contrato, a plataforma passou a oferecer a programação ao vivo da gigante da luta livre, além de um catálogo de eventos históricos e documentários.

Com a estreia, o "Monday Night Raw" também entrou no Top 10 de séries mais assistidas no Brasil e ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos.

A transmissão faz parte de uma série de investimentos que a Netflix tem feito em transmissões esportivas. Em 2024, por exemplo, a plataforma de streaming transmitiu a luta entre Jake Paul e Mike Tyson, assim como os jogos de Natal da NFL.

A empresa já garantiu outras transmissões para os próximos anos, como as das Copas do Mundo Feminina de 2027 e 2031.