Chelsea fecha com zagueira por valor recorde no futebol feminino

O Chelsea acertou a contratação da zagueira americana Naomi Girma, do San Diego Wave, em uma transferência recorde no futebol feminino. A defensora, que é uma das principais referências da seleção feminina dos Estados Unidos, foi comprada no acordo estimado em 1,1 milhão de dólares (cerca de R$ 6 milhões, na cotação atual), sendo a primeira jogadora negociada neste valor.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: Gigante europeu força saída de brasileiro para contratar Walker

Em libras, desembolsou £ 900 mil, superando as £ 685 mil pagas pelo Bay FC para contratar Racheal Kundananji, da Zâmbia, em fevereiro de 2024. Até então, essa era a transferência recorde no futebol feminino mundial.

Considerada uma das melhores jogadoras da atualidade, a americana é o primeiro reforço dos Blues nesta temporada. Ela já era tida como grande promessa do futebol depois de o San Diego Wave selecioná-la como a primeira escolha do Draft da NWSL, em 2022. O Chelsea disputava a contratação da americana com o Lyon, da França.

continua após a publicidade

O futebol feminino vem ganhando mais espaço, visibilidade e importância a cada ano. Em 2024, os 15 times femininos que mais geraram receita ultrapassaram o marco dos 100 milhões de euros pela primeira vez. Foram 11,6 milhões de euros (R$ 728 milhões na cotação atual) acumulados, segundo o levantamento feito pelo Deloitte Sports Business Group.

Confira o top 15 times femininos donos das maiores receitas de 2024:

1 - Barcelona - € 17,9 milhões 2 - Arsenal - € 17,9 milhões 3 - Chelsea - € 13,4 milhões 4 - Manchester United - € 10,7 milhões 5 - Real Madrid - € 10,5 milhões 6 - Manchester City - € 7,9 milhões 7 - Aston Villa - € 6,3 milhões 8 - Eintracht Frankfurt - € 6 milhões 9 - Liverpool - € 5,7 milhões 10 - PSG - € 4,6 milhões 11 - Tottenham - € 3,9 milhões 12 - Everton - € 3,7 milhões 13 - Bayern de Munique - € 3,6 milhões 14 - Benfica - € 2,4 milhões 15 - SK Brann - € 2,1 milhões

Fonte: Deloitte Football Money League de 2025

O Chelsea lidera a WSL, com vantagem de sete pontos sobre o Arsenal. A equipe também disputa a fase eliminatória da Liga dos Campeões Feminina.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp