CRB e CSA anunciam acordo de patrocínio máster com a mesma casa de apostas

CRB e CSA anunciaram a casa de apostas BETesporte como nova patrocinadora máster da dupla alagoana na tarde da terça-feira (21). Além de ocupar o espaço mais nobre das camisas dos dois times, a casa de apostas também vai realizar ações de ativação da marca junto aos clubes, como sorteios de camisas oficiais e de ingressos para jogos da Copa do Nordeste.

O acordo fechado com os clubes também inclui a exposição da marca em backdrops, conteúdos nas redes sociais e publicidade nas placas nos Centros de Treinamento de ambos os times. Os valores dos contratos não foram divulgados.

Agora, a dupla passa a fazer parte da extensa lista de equipes com Bets ocupando principal espaço de suas camisas.

- É gratificante poder apoiar o futebol alagoano de forma direta por meio dos novos patrocínios. É a demonstração do nosso compromisso com a visibilidade e a fomentação do esporte fora dos eixos tradicionais. É também a valorização do que há de melhor do Brasil, de agremiações que, com o devido suporte, têm espaço para crescer ainda mais e mostrar a força da região nordestina - afirmou Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte.

CRB mostra camisa com nova patrocinadora máster, a BETesporte (Foto: Divulgação/CRB)

O presidente do CRB, Mário Marroquim, comemorou a assinatura do acordo que, segundo ele, é o maior contrato da história do clube.

- É o maior contrato da nossa história, em termos de valores. Estamos muito contentes por contarmos com um parceiro que tem identificação com o estado, com a cidade e com a nossa torcida. Tenho certeza que, juntos, podemos escrever uma bonita história em 2025 - disse.

CRB e CSA não são os únicos a contarem com a BETesporte como patrocinadora. Atualmente, a casa de apostas também ocupa o espaço principal da camisa do Volta Redonda e tem parceria com a Federação Alagoana de Futebol para este ano.

A empresa também vai disponibilizar super odds para os jogos dos dois clubes ao longo da temporada.