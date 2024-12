Transmissão do Natal da NFL na Netflix alcança 65 milhões de pessoas

A nova empreitada da Netflix no mundo dos esportes foi um sucesso de audiência. A gigante do streaming anunciou na quinta-feira (26) que, juntas, as transmissões dos dois jogos de Natal da NFL alcançaram cerca de 65 milhões de espectadores nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

NFL no Natal: Ravens atropelam Texans e assumem a liderança da AFC Norte

De acordo com os dados preliminares da Nielsen, o jogo entre Baltimore Ravens e Houston Texans teve uma média de 24,3 milhões de espectadores, enquanto a partida entre Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers registrou 24,1 milhões.

O sucesso da partida entre Ravens-Texans ainda foi potencializado pelo show do intervalo feito pela Beyoncé, que registrou pico de 27 milhões de espectadores. Esta mesma partida ainda foi a mais assistida da história entre espectadores de 18 a 34 anos, com 5,1 milhões de espectadores nos EUA, segundo os registros da Nielsen desde 2001.

continua após a publicidade

- Estamos emocionados com o nosso primeiro Christmas Gameday na Netflix, com jogos da NFL sendo transmitidos para uma audiência global. Fãs de todos os 50 estados e mais de 200 países ao redor do mundo assistiram a algumas das maiores estrelas da liga, junto com uma apresentação deslumbrante de Beyoncé em um dia histórico para a NFL - disse Hans Schroeder, vice-presidente executivo de distribuição de mídia da NFL.

A Netflix afirmou que ainda divulgará os dados da audiência global dos jogos do "NFL Christmas Gameday" até o final do ano.

Sucesso nas redes sociais

Além de fazer sucesso no streaming, os jogos de Natal também roubaram a cena nas redes sociais.

O #BeyonceBowl disparou para o trend mundial #1 no X imediatamente após o início da performance da cantora.

Após o show, a Netflix ocupou 10 dos 12 tópicos mais comentados no X nos EUA e o #NFLonNetflix também foi tendência em todo o mundo, atingindo o pico de #2 na Austrália, #3 no Reino Unido e Alemanha, #5 no Brasil e França, e #6 nos EUA.

continua após a publicidade

Show da Beyoncé durante o intervalo do jogo entre Baltimore Ravens e Houston Texans (Foto: Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Mais uma transmissão de sucesso

Os bons números atingidos na transmissão dos jogos da NFL se junto à lista de sucessos no mundo do esporte que a Netflix vem acumulando.

Em novembro, a plataforma também alcançou grande audiência com a luta entre Mike Tyson e Jake Paul. O evento foi assistido em mais de 60 milhões de lares em todo o mundo e alcançou um pico de 65 milhões de transmissões simultâneas.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Vale lembrar que este foi apenas o primeiro ano de transmissão dos NFL Christmas Gameday pela Netflix. A empresa assinou um contrato de três anos com a liga pelo valor de US$ 150 milhões, cerca de R$ 770 milhões na cotação atual.