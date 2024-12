No Brasileirão 2025, apenas um clube da Série A não será patrocinado pelo mercado de apostas. A visibilidade que casas de apostas vêm adquirindo no Brasil fica cada vez mais evidente com o aumento na relação com os clubes da elite do Brasileirão. Além do patrocínio individual, o ramo também patrocina as grandes competições estaduais, nacionais, e continentais.

Mirassol é o único time do Brasileirão 2025 sem patrocínio de casa de aposta (Foto: Vítor Araújo/LANCE!)

Dos 20 clubes da próxima edição da Série A do Brasileirão, 19 são patrocinados por algumas casa de apostas com o time masculino profissional, com exceção do Mirassol, clube paulista em ascensão.

Como as casas de aposta podem afetar o futuro do futebol brasileiro?

A ascensão do mercado de apostas pode ter algumas consequências para os clubes, e também para o próprio país.

A principal delas é a de que os clubes possam se tornar muito dependentes de empresas e sites relacionados a apostas. Outro grande receio é a possibilidade algum tipo de interferência ou manipulação com relação a resultados de jogos.

Em países como Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, e outros onde as principais ligas de futebol são disputadas, existe no momento esse tipo de discussão sobre a influência das casas de apostas no esporte mundial e sobre como integrar essas empresas ao esporte sem haver prejuízo da isenção necessária para a prática das mais diversas modalidades esportivas.

🎰Casas de aposta que patrocinaram times do Brasileirão 2024

Flamengo - Pixbet (R$ 105 milhões por ano)

Corinthians - Esportes da Sorte (R$ 103 milhões por ano)

Palmeiras - Crefisa (R$ 81 milhões fixos por ano podendo saltar para R$ 120 milhões com bônus esportivos previstos no contrato)

Vasco - Betfair (R$ 70 milhões por ano)

São Paulo - SuperBet (R$ 52 milhões)

Fluminense - SuperBet (R$ 52 milhões)

Grêmio - Banrisul (R$30 milhões por ano)

Internacional - Banrisul (R$30 milhões por ano)

Botafogo - Parimatch (R$ 27,5 milhões por ano)

Cruzeiro - Betfair (R$ 25 milhões por ano atualmente - R$ 42 milhões a partir de 2025)

Fortaleza - Novibet (R$ 20 milhões por ano)

Bahia - Esportes da Sorte (R$ 19 milhões por ano)

Atlético-MG - Betano (R$ 18 milhões por ano)

Athlético-PR - Esportes da Sorte (cerca de R$ 16,5 milhões por ano) (contrato suspenso)

Juventude - Stake (R$ 15 milhões por ano)

Atlético-GO - Blaze.com (R$ 14 milhões por ano)

Vitória - Betsat (cerca de R$ 10 milhões por ano)

Cuiabá - Sicredi (R$ 8 milhões por ano)

Criciúma - EstrelaBet (R$ 6 milhões por ano)

RB Bragantino - Red Bull (valores não divulgados)