Um menino, uma bola e a paixão pela Seleção Brasileira

Nosso semblante era de alegria, descontração e harmonia.



Na véspera do jogo contra a Alemanha, nosso grupo todo estava no corredor do hotel, jogando golf improvisado e quando o Felipão apareceu, para colocar ordem, acabou se rendendo e jogando junto. Descaso com a partida importante que viria?



Não, longe disso. Era união, amizade, descontração típica da nossa gente feliz.



Nossa camisa não pode andar distante dos nossos valores e esses são simples, porém humanizados. Isso faz com que o torcedor olhe pra nós e se sinta representando.



Nossa seleção precisa de ajustes, claro, mas é e sempre será gigante. E, até que alguém consiga colocar cinco estrelas no peito, continuamos soberanos no esporte mais popular do mundo.



